Kocaeli'de tersanede iş kazası geçiren askerler hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tersanede iş kazası geçiren 3 asker, hastaneye kaldırıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2022 14:37
Alınan bilgiye göre, Gölcük Tersane Komutanlığına bağlı limanda görevli 3 askerin, iş kazası geçirmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, askerlere ilk müdahalede bulundu.
Askerler, daha sonra ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız