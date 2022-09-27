Ticaret Bakanı Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'e-ticaret kanunu' çağrısı

- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, CHP'nin, e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurmasını eleştirerek, "Kemal Bey'in bu noktada topluma açıklama yapmasının yerinde olacağını, bu açıklamanın toplum tarafından beklendiğini ve zaruri olduğunu düşünüyorum. Bunun topluma izah edilmesi gerekiyor." dedi.

Muş, AA muhabirine, CHP milletvekillerinin, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasını değerlendirdi.

E-ticaret düzenlemesinin, TBMM Genel Kurulunda oy birliğiyle kabul edildiğini hatırlatan Muş, liberal, öngörülebilir, rekabeti tesis eden, tekelleşmeye müsaade etmeyen bir yapının hedeflendiğini; düzenlemenin, tedarikçilere farklı imkanlar, alternatifler sunarken tüketicilere de farklı platformlardan, alternatiflerden alışveriş yapma imkanı tanıdığını söyledi.

"Vatandaşın kazandığı" bir düzenlemenin hayata geçirildiğini dile getiren Muş, "Kanun kapsamındaki yönetmelikleri hazırlıyoruz, çok uzun sürmez, bu yönetmelikleri de çıkarmış olacağız ve düzenlemeyi 2023 itibarıyla uygulamaya başlayacağız." diye konuştu.

- "Piyasada büyük bir tedirginliğe neden oldu"

CHP'nin, e-ticarete yönelik kanunun bazı maddelerinin iptali için AYM'ye başvurmasını eleştiren Muş, "Düzenlemenin, hiç beklenmeyen şekilde iptali için AYM'ye götürülmesi, piyasada büyük bir tedirginliğe, belirsizliğe neden oldu. Çünkü düzenlemeye göre piyasadaki bütün oyuncular hedeflerini, bütçelerini, büyüme kapasitelerini, yatırımlarını planlamaya başladılar." ifadesini kullandı.

Kanunu uygulayıcı bakanlık olarak Meclisin mutlak iradesini arkalarında hissettikleri bir düzenlemeyi uygulamanın kendilerine güç verdiğini belirten Muş, "Yalnızca CHP Grubu değil Mecliste grubu olan bütün partiler e-ticaret düzenlemesini desteklediler. Meclisten oy birliğiyle geçen bir düzenlemenin AYM'ye götürüleceği aklımızın ucundan geçmedi. Bir parti desteklediği bir kanunu neden AYM'ye götürsün? Bunun rasyonel bir cevabı yok." sözlerini sarf etti.

Düzenlemenin en önemli maddesinin iptali için AYM'ye götürüldüğünü ifade eden Muş, "İnsan, kalbi olmadan yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Bu madde olmazsa zaten kanunun bir anlamı yok. Özellikle bu madde seçilmiş. Kanunun geneli itibarıyla bir itirazdan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kanunun işlevsiz kılınmasına matuf bir AYM'ye götürme söz konusu." görüşünü paylaştı.

- "Kemal Bey'in talimatıyla olduğunu düşünüyorum"

Muş, Mecliste büyük bir destekle kabul edilen bir düzenleme konusunda, CHP Grubu'nun "Bunu AYM'ye götürelim" diyebileceğini düşünmediğini vurgulayarak, "Bunun Kemal Bey'in talimatıyla olduğunu, direkt onun talimatıyla AYM'ye götürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü oy birliğiyle geçen ve bütün milletvekillerinin desteklediği bir düzenlemenin başka türlü AYM'ye gidebileceğine ihtimal vermiyorum." dedi.

AYM'nin, başvuruya ilişkin değerlendirmesinin ardından kararını açıklayacağına değinen Muş, şöyle devam etti:

"İptali istenen, tekelleşmeyi kıran madde. Bu işi dizayn eden, düzenleyen maddenin iptali isteniyor. Kemal Bey'in bu noktada topluma açıklama yapmasının yerinde olacağını, bu açıklamanın toplum tarafından beklendiğini ve zaruri olduğunu düşünüyorum. Bunun topluma izah edilmesi gerekiyor. Doğal bir süreç olarak gözükmüyor. Zaten dilekçe AYM'ye başvuru süresinin son günü verilmiş. Normal bir süreç olsa, bu daha önce planlanır, yazılır, hazırlanır ve ona göre verilir. Dolayısıyla alelacele bir durum söz konusu. AYM, verilen ilk iki dilekçede gerekçe noktasında eksiklik görüyor, bunu iade ediyor ve 30 günlük süre veriyor. Alelacele hazırlandığı belli. Daha önce bununla alakalı bir planlamanın olmadığı aşikar. Nasıl oldu, düzenlemeyi AYM'ye götürmek Kemal Bey'in aklına nereden geldi? Bu soruların cevabı kendisinde saklı diye düşünüyorum. Bizi en iyi aydınlatacak olan Sayın Genel Başkan. Biz de bakanlık olarak böyle bir izahtan çok memnun oluruz."

Kanunun gerekçelerinde, tekelleşmeyi engellemeye yönelik Anayasa'ya ilgili atıfların yapıldığını, rekabetçi bir yapının oluşturulmaya çalışıldığının, e-ticaretin dijital piyasanın gelişimine imkan vereceğinin belirtildiğini aktaran Muş, "Türkiye'nin geleceğiyle alakalı olumlu bir düzenleme. Bu, kimi, neden rahatsız eder? Gerçekten anlayabilmiş değilim ve büyük şaşkınlık içindeyim." değerlendirmesinde bulundu.