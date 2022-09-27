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Polis memurunun şehit olduğu olayla ilgili katile müebbet, oğluna beraat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru Ercan Yangöz'ün şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı olayla ilgili 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanması tamamlandı. Mahkemeye heyeti, katil zanlısı Fatih Özturan'a müebbet ve 10 yıl hapis cezası verirken, oğlu Efe Özturan'ın beraatine hükmetti. Şehidin ailesi, istinafa gideceklerini dile getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2022 16:24
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Polis memurunun şehit olduğu olayla ilgili katile müebbet, oğluna beraat

16 Haziran 2021 tarihinde yaşanan olayda, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe alan Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta silahlı saldırıya uğramış, olayda polis memuru Ercan Yangöz şehit olmuş, polis memuru Abdülkadir Doğan ise yaralanmıştı.

Mahkeme nihai kararını verdi

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Fatih Özturan, taraf avukatlar, şehit polisin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz ve kardeşi ile şehit polisin meslektaşları katıldı. Tutuksuz sanık Efe Özturan ise SEGBİS yoluyla duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, katil zanlısı Fatih Özturan'ın Ercan Yangöz'ü şehit etmesinden dolayı müebbet hapis, polis mamuru Abdülkadir Doğan'ı yaralamasından dolayı 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, oğlu Efe Özturan'ın ise beraatine karar verdi.

"Sonuna kadar gideceğiz"

Mahkeme çıkışında açıklama yapan şehidin babası Şahin Yangöz, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Söyleyecek bir şey yok. İstediğimiz kararı kısmen aldık. Ama oğlu Efe açısından istediğimiz kararı alamadık. Efe, serbest kaldı. Babası hakkında müebbet hapis cezası, ayrıca Abdülkadir tarafından da 10 yıl hapis cezası aldı. Biz, istinafa gideceğiz, Yargıtay'a gideceğiz. En son noktaya kadar gideceğiz ve davamızı takip edeceğiz. Bırakmayacağız. Sonuna kadar gideceğiz."

Anne Nursel Yangöz de sonuna kadar yargı mücadelesi vereceklerini ifade etti.

"Artık dayanılacak bir hal kalmamıştı"

Bekledikleri kararın kısmen çıktığını dile getiren şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesinin avukatlarından Ömer Turan Osmanoğlu, şu sözlere yer verdi:

"Fatih Özturan açısından biz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bekliyorduk. Ancak heyet müebbet hapis cezası verdi. Fatih Özturan açısından bu sebeple kısmen istediğimiz sonucu aldık diyebiliriz. Fatih Özturan için bu açıdan istinaf ve Yargıtay'a başvuracağız. Efe Özturan açısından beraat kararı verildi. Onunla ilgili son noktasına kadar her türlü hukuki yolu deneyeceğiz. İstinaf, devamında Yargıtay'a kadar başvurularımızı tamamlayacağız. Vicdanlar bir nebze rahatladı. Keşke biraz daha rahatlayabilseydi. Duruşma sonrasındaki aşama, duruşma esnasındaki süreçler çok daha kırıcı ve üzücüydü. 9'uncu celse oldu. 10 aydır süren bir süreç. 10 aydır her defasında gelinip gidiliyor. Karar 3-5 dakika daha erken açıklansın diye savunmamızı kısa kestik. Artık dayanılacak bir hal kalmamıştı. Kısmen adaletin yerini bulduğunu düşünmemize rağmen bugüne şükür diyoruz. Devam aşamalarında da hem Yargıtay hem de istinaf süreçlerinde son noktasına kadar adaletin tecelli etmesi için tüm başvurularımızı yapacağız."

"Katil, pişmanlığını dile getirmedi"

Yangöz ailesinin avukatlarından Tuğba Özden Tosun ise katil zanlısının her duruşmada pişmanlığını dile getirmediğinin altını çizerek şöyle dedi:

"Bu husus, heyetin dikkatini çekti ve pişmanlıkla ilgili hiçbir indirim yapmadı. Bu adam bu suçu işlediği için, bizim Ercanımızı şehit ettiği için bir indirim almamış oldu. Evet, aldığımız karar noktasında belli başlı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple istinafa götüreceğiz ama 62'nin uygulanmaması bizim için çok önemliydi. Hem Kadir yönünden hem de Ercan yönünden 62 uygulanmadı. Efe Özturan'ın beraat kararı bizim için beklenmedik bir durum. Bu husus, istinafta üzerinde çok duracağımız bir nokta teşkil edecek bizim için. Ama genel anlamıyla Şahin amcamızın, Nursel ablamızın, Sercan kardeşimizin bir nebze içerisindeki acı hafiflediği için biz de memnunuz verilen karardan."

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