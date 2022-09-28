Aracın elektrik direğine çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
Konya'da hafif ticari aracın elektrik direğine çarpması sonucu ölenlerin sayısı 3'e çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 18:24
Kazada ağır yaralanan Türkan Erkuş, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden sürücü Alaaddin Kılınç, eşi Nurten Kılınç ile Erkuş'un cenazelerinin Elazığ'da toprağa verileceği, Aksaray'a bir düğüne katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
Alaaddin Kılınç yönetimindeki 23 ABP 138 plakalı hafif ticari aracın, dün, Konya-Aksaray kara yolunun 80. kilometresinde elektrik direğine çarpması sonucu, sürücü Kılınç ile araçtaki Nurten Kılınç kaza yerinde yaşamını yitirmişti.
Aralarında Erkuş'un da olduğu 3 ağır yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırılmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız