Ardahan'da peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor

Göle ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından en şiddetlisi 4.2 olmak üzere 20'ye yakın artçı deprem meydana geldi. Ardahan'ın Çullu köyünde depremin şiddetiyle eski yapıda olan ev ve ahırların duvarları yıkıldı. Çok sayıda küçükbaş hayvan ise telef oldu. Depremin şiddetiyle trafiğin aktığı caddeye ise dağ üzerinden taşlar düştü.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem sonrası köylerde incelemelerde bulundu. Vali Öner, "Bugün 17.08 sıralarında 5.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 3-4 köyü ziyaret ettik. Tespitlerimiz devam ediyor. Şu ana kadar 1 vatandaşımız binadan üzerine taş düşmesi sonucu yaralanmış. Çullu köyünde de vatandaşımızın ahırı çökmesi sonucu küçükbaş hayvan telef olmuş. Şuan için can kaybımız yok. Balçeşme, Küçükaltunbulak, Çullu, Esenyayla köylerimizde eski evlerde hasarlar söz konusu. AFAD tarafından çadırlar kurulacak. Depremin artçıları devam ediyor" açıklamalarında bulundu.

AFAD'dan Ardahan'daki depreme ilişkin açıklama

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ardahan'ın Göle ilçesinde saat 17.08'de 5,0 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak en yakın yerleşim yerlerinin ilçenin Çullu, Küçük Altınbulak, Koyunlu, Kuytuca ve Esenyayla köyleri olduğu belirtildi.

Deprem sonrası biri 4,0 olmak üzere, toplamda 12 artçı sarsıntı yaşandığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlgili kurumlarla yapılan görüşmelere göre hafif çaplı hasarlı yapılar olduğu iletilmiştir. Göle İlçesi Esenyayla, Çullu, Karatavuk köylerinde ihbarlar bulunmaktadır. Erzurum AFAD İl Müdürlüğümüzden 2 ekip ve Kars AFAD İl Müdürlüğümüzden 1 ekip olay yerine yönlendirilmiştir. Van AFAD İl Müdürlüğümüz ise teyakkuz haline geçirilmiştir. Tarama çalışmaları ilgili kurumlarla koordineli olarak devam etmektedir. Etkilenen bölgede oluşabilecek barınma ve beslenme ihtiyaçları için ilgili birimlerle koordineli olarak planlama yapılmaktadır. Türk Kızılaydan 4 ekip, 1 ikram aracı yönlendirilmiştir."