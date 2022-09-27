Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin paylaşımına "En güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadesiyle tepki gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2022 17:31
Bakan Soylu, Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullandı.
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𝗞𝗔𝗧𝗶𝗟 DEMİRTAŞ❗Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 27, 2022
Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekimin faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı(!) kınamış...
O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKKyı burada bile temize çıkarıyorsun.
Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır... pic.twitter.com/5JPNyYRD9r