Bakan Soylu'dan, Demirtaş'ın 'polisevi saldırısı' paylaşımına tepki

Bakan Soylu, Demirtaş'ın sosyal medya üzerinden Mersin'deki terör saldırısına ilişkin mesajını alıntılayarak yaptığı paylaşımda, "Katil Demirtaş, daha geçen hafta terörist başını öven, 6-8 Ekim'in faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı kınamış... O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKK'yı burada bile temize çıkarıyorsun. Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır." ifadelerini kullandı.

𝗞𝗔𝗧𝗶𝗟 DEMİRTAŞ❗



Daha geçen hafta teröristbaşını öven, 6-8 Ekimin faili, cezaevinden Mersin'deki silahlı saldırıyı(!) kınamış...



O kadar iğrenç ve aşağılıksın ki, birlikte fail olduğun PKKyı burada bile temize çıkarıyorsun.

Çünkü en güçlü ortaklık, suç ortaklığıdır... pic.twitter.com/5JPNyYRD9r Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 27, 2022