Meral Akşener'den adaylık açıklaması: İki isme itirazımız yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk ekranlarında gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili ise ilk kez net cümleler kullandı.

"YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NA İTİRAZIMIZ OLMAZ"



İki isme de itirazları olmadığını belirten Akşener, "İster Mansur Bey ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok. Dolayısıyla buradaki amaç şu, kazanmak. Aday olurlar olmazlar, bu insanların aday olmasını istemek başka bir şey, aday olmalarına dair bu insanların bir tutumunun olması başka bir şey. Bu iki arkadaşımızdan bahsediyorum. Biz de masaya bir aday getirebiliriz. CHP'li de olabilir. Söylemek istediğim şey şu, kazanmak önemli. Çok endişem var, Türkiye'de insanlar nefes alamıyor" dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAY OLMA HAKKI VAR"



Akşener, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında ise şu ifadeleri kullandı: "Bu masanın oluşmasındaki teklif sahibi Kılıçdaroğlu'dur. 6'lı masayı toplayan o. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona katıldığımı ifade ettim. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday olmalı. Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Diğer liderlerin de mevcut. O masada bir tek kişi var o da benim, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 'ben aday değilim' dedim. Aday değilim dediğim için pişman değilim."