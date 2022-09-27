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Salda Gölü'ndeki kirlilik iddiaları yalanlandı

Burdur'un Yeşilova ilçesi Kaymakamı Erdem Yenisoy, Salda Gölü kıyısında kirlilik ve kumunda kararma oluştuğu iddialarına ilişkin, 'Kum belirli bölgelerde had safhada beyaz ve görsel bir cennet olarak görülmekte iken bazı yerlerde de kumun rengi değişiklik gösteriyor. Ancak bu kesinlikle bir insan veya dışarıdan bir fiziksel müdahaleyle meydana gelmiş bir olay değil.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Eylül 2022 22:56
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Salda Gölü'ndeki kirlilik iddiaları yalanlandı

Sultanpınarı mevkisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle incelemelerde bulunan Yenisoy, gazetecilere, Salda Gölü'yle ilgili çıkan yosunlaşma ve kararma yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

Söz konusu görüntülerin gölün 300-400 metrelik bir kısmında içilebilir kalitede bir su kaynağı olan "Sultanpınarı" bölgesine ait olduğunu belirten Yenisoy, "Doğal bir tabiat olayı olarak değerlendirilen bu olay, yer altı su kaynaklarının ve göl çevresindeki su kaynaklarının alandaki mevcut ağaç popülasyonundan rüzgarla taşınan organik içeriği yüksek polenlerden kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yenisoy, görüntülerdeki bölgede herhangi bir işletme bulunmadığına dikkati çekerek, daha önceden bölgede faaliyetini sürdüren "Sultanpınarı Tesisi"nin 19 Haziran 2020'de 308 sayılı Antalya 2 nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararıyla yıkıldığını anlattı.

- "Kararma olduğu iddia edilen mevkiden göle giriş yasak"

"Sultanpınarı" isimli su kaynağından Salda Gölü'ne 2 farklı noktadan doğal, temiz su akışı olduğunu vurgulayan Yenisoy, şöyle konuştu:

"Sarı görüntü su akışlarının yakınlarında doğal bir sürecin sonucunda oluşmaktadır. Sultanpınarı suyu yöre halkı tarafından yıllardır içme suyu olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Salda Gölü'nden Bakanlığımızca Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü her ay periyodik olarak su numunesi alınmakta ve su kalitesi izleme çalışmaları yapılmaktadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Valiliğimizce bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Salda Gölü Koruma Projesi kapsamında tüm tedbirlerin alınmasına titizlikle devam edilecektir. Burdur Valiliğinin emriyle Salda Gölü'ne kontrolsüz alanlardan göle giriş yasak. Kontrol alanları da sadece plaj olarak tahsis edilen mevkiler. Kararma olduğu iddia edilen bölgeden zaten göle giriş yasak. Bu haberin asılsız olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu mevkiden kesinlikle göle giriş yasak."

- "Habitatın doğal bir süreci sonucu ortaya çıkmıştır"

Yenisoy, Salda Gölü'nün muazzam bir doğa harikası olduğunu dile getirerek, "30 kilometrelik çevresinin tamamında beyaz kum yer almıyor. Kum belirli bölgelerde had safhada beyaz ve görsel bir cennet olarak görülmekte iken bazı yerlerde de kumun rengi değişiklik gösteriyor. Ancak bu kesinlikle bir insan veya dışarıdan bir fiziksel müdahaleyle meydana gelmiş bir olay değil. Habitatın doğal bir süreci sonucu ortaya çıkmıştır. Herkesi, Salda Gölü'nü yakından görmeye davet diyoruz, bizden sonraki nesillere de en güzel şekliyle devredeceğimize kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesini yaptı.

Erdem Yenisoy, ayrıca ilçede Salda Gölü'nün korunmasıyla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Salda Koruma Şube Müdürlüğünün kurulduğunu sözlerine ekledi.

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