28 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile görüşecek ve Budapeşte'deki Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

(Budapeşte)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı'na iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda düzenlenecek "VI. Meslek Eğitim Borsası" etkinliğine katılacak.

(Köln)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Almatı)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan'da "Dijital Bridge-2022" Uluslararası Forumu'na katılacak.

(Astana)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da gerçekleşen captagon ve Esendere'de yapılan eroin yakalamalarında başarı gösteren muhafaza memurlarına ödül takdim edecek.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında basın mensupları ve STK temsilcileriyle ayrı ayrı toplantı yapacak, fabrika ziyaretlerinde bulunacak, Taş Bina'da turizmcilerle bir araya gelecek, Mevlana Müzesi'ni ziyaret edecek.

- Önceki dönem milletvekili, il ve ilçe başkanlarıyla buluşacak Ersoy, Mistik Müzik Festivali kapsamında bazı konserleri izleyecek ve "Dünden Bugüne Mistik Müzik Festivali" sergisini gezecek.

(Konya/10.00-20.30)

SPOR

1- Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek.

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Ankara/19.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

(Gdansk/18.30)

3- 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda, 2021-22 AXA Sigorta Efeler Ligi Şampiyonu Ziraat Bankkart ile 2021-22 AXA Sigorta Kupa Voley Şampiyonu Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/15.30)

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesine 19 maçla devam edilecek.

5- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası elemelerinin yarı finalinde Beşiktaş, Fransa'nın Cholet Basket takımıyla karşılaşacak.

(Cholet/21.30)