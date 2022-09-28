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Yeni Şafak: CHP'nin gazetecisi polisi şehit etti

Mersin Mezitli'de polisevine saldıran PKK'lı teröristler, polis memuru Sedat Gezer'i şehit etti. Polisin karşılık verdiği 2 kadın terörist yaralanınca kendilerini patlattı. Ölen teröristlerden Dilşah Ercan ile ilgili CHP detayı ise şoke etti. CHP, 2013'te hazırladığı raporda Ercan'ın gazeteci olduğunu belirterek serbest bırakılmasını istemiş. Abone Ol Google News

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 28 Eylül 2022 07:22
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Yeni Şafak: CHP'nin gazetecisi polisi şehit etti

Terör örgütü PKK önceki gece Mersin Mezitli'de alçak bir saldırı düzenledi. Saat 22.45'te uzun namlulu silahlarla Tece Polisevi'ne saldıran teröristlerle polisler arasında çatışma çıktı. Nöbet kulübesinde vurulup yaralanan 2 polisten Sedat Gezer, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Vurulan 2 kadın terörist ise sırt çantalarındaki bombalarla kendilerini patlattı.

LİSTEDE 10'UNCU SIRADA

CHP milletvekilleri Nurettin Demir, Veli Ağbaba ve Özgür Özel imzalı raporda, Ercan'ın Azadiya Welat gazetesinde muhabirlik yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı, kamera, fotoğraf makinesi, sırt çantası ve yaptığı haberlerin suç kanıtı sayıldığı iddia ediliyor. CHP'nin tutuklu gazeteciler listesinin 10'uncu sırasında yer alan Ercan'ın, cezaevinden yolladığı mektuba bile raporda yer verilmiş.

Her biri terörden tutuklu ya da hükümlü olan isimler, söz konusu raporda şu ifadelerle suçsuz ilan edilmişti: "Suçlamalar farklılaşsa bile gazetecilerin cezaevinde olmalarına neden olan iddialar ve deliller ortaklık göstermektedir. Ve bu ortak yan gazetecilik mesleğini icra etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Davaların tümünde belli fikirlerin ifade edilmesi ve belli kitapların, gazetelerin ve dergilerin bulundurulması suç teşkil etmektedir."

CHP HEPSİNE KEFİL OLDU

Rapor 23 Temmuz 2013'te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanmıştı. Toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu raporda isimleri geçenleri kastederek "Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşmasını isteriz" demiş,

Veli Ağbaba ise çoğu terörden içeride olan isimlere, "Rapor sonunda ulaştığımız sonuç şudur: Görüştüğümüz gazeteciler arasından ne tecavüzcü, ne hırsız, ne çete mensubu, ne de eli silahlı terörist göremedik, bulamadık" sözleriyle kefil olmuştu. HDP'li Hasip Kaplan da aynı tarihlerde Ercan'ı "tutuklu gazeteci" diye lanse etmişti.

Tüm bunlara rağmen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel dün partisinin söz konusu raporunu savundu. "CHP'den 11 yıl önceki raporun hesabını mı soracaksınız?" diye çıkışan Özel, polis katili teröristi hala "gazeteci" diye nitelendirdi: "11 yıl önceki gazetecinin terörist olacağını bileceksin de onla temas edeceksin; rezalete bak."

9 yıldır dağda

PKK/KCK içinde faaliyet yürüten Dilşah Ercan cezaevine girip çıktı. 2013'te Mersin'den örgütün dağ kadrosuna katıldı. Kandil'de eğitim alan terörist örgütün sözde özel güç yapılanması içinde faaliyet yürüttü. Eylem için metropollere gönderilecek hazır kadrolar arasında yer aldığı yönünde istihbari bilgiler bulunuyordu.

Ne ilk ne son

PKK'lı Dilşah Ercan, CHP'nin ilk vukuatı değil. Daha önce de CHP'nin sahip çıktığı çok sayıda isim, terör eylemlerinde etkisiz hale getirilmişti. 2010'da terör örgütü üyeliğinden tutuklanan DHKP-C'li Berna Yılmaz'a da CHP sahip çıkmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında pankart açtığı için tutuklandığını iddia etmiş, CHP Milletvekili Gürsel Tekin de Yılmaz'ın yargılandığı duruşmalara katılmıştı. DHKP-C'li Yılmaz olaydan 6 yıl sonra 3 Mart 2016 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne düzenlediği saldırıda etkisiz hale getirildi.

2012 yılında CHP'nin hazırladığı "İnsan Hakları ihlalleri raporunda" da benzer bir örnek yer aldı. DHKP-C'li terörist Elif Sultan Kalsen, raporda mağdur sıfatıyla yer aldı. Kalsen Mart 2015'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği saldırıda etkisiz hale getirildi.

Aralık 2012'de yine CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın başaktör olduğu bir olay yaşandı. O dönem tutuklanan bir grup üniversiteli için TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Ağbaba, grupta bulanan Özge Aydın'a söz hakkı vermişti. O gün terör örgütüyle bağları olmadığını iddia eden Aydın, Temmuz 2019'da Suriye'de PKK saflarında etkisiz hale getirildi.

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