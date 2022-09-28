Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine toplantısının ardından açıkladığı elektrik borçlarının ödenmesinde çiftçiye tanınacak kolaylıklarla ilgili müjdenin detayları belli oldu. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası yetkilileri ile 21 ayrı elektrik dağıtım şirketinin genel müdürü bir araya geldi. Toplantıda çiftçinin enerji bedelinden kaynaklı faturalandırılan borcunun 8 milyar lira olduğu, kaçak kullanımlar da dahil edildiğinde elektrik borç tutarının 12 milyar lirayı bulduğu belirtildi. Kaçak kullanım dahil bu rakamın 9 milyar lirasının Dicle EDAŞ'ın sorumlu olduğu Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'e ait olduğu ifade edildi. Toplantıda enerji bedeli borçların faizlerinin tamamının silinmesi kararı alınırken, Dicle EDAŞ'ın ayrıca, anaparadan da yüzde 25 indirime gitmeyi taahhüt ettiği öğrenildi. Diğer şirketlerin de borcu olan çiftçilerle ikili anlaşmalar yoluyla yine anaparalarında bu oranda borcu silebileceği de konuşuldu. Böylece çiftçiler, kendilerine fatura edilen 8 milyarlık borç yükünden kurtulacak.

Öte yandan, çiftçilere tanınacak kolaylıklar için dün Ziraat Bankası yetkilileri ile bazı şirket yetkilileri yine bir araya geldi. Toplantıda, çiftçilerin bilgilendirilmesi amacıyla büyük çaplı bir reklam kampanyası başlatılması kararı alındı. Bu kapsamda çiftçilerin kampanya hakkında doğru bilgilendirilmesi için televizyon ve gazete reklamları ile broşürler hazırlanacak.

KAYIT YAPTIRAN FAYDALANACAK

Çiftçilerin elektrik faturasını aylık olarak değil, hasat yaptıktan sonra ödemesini öngören düzenleme kapsamında, önceki borçları da taksitlendirilecek. Eski borçlar için de çiftçiye Ziraat Bankasından 5 yıl vadeyle faizsiz kredi verilecek. Elektrik faturasını ödemeyen çiftçiler, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıt olarak gübre ve mazot gibi tarımsal desteklerin yanı sıra elektrik sübvansiyonlarından da faydalanamıyordu. Çiftçiler, şimdi Ziraat Bankası ile kredi protokolü imzalayarak, bölgesinde görevli tedarik şirketi ile uzlaşmaya varmasının hemen ardından siteme kayıt yaptırarak desteklerden de faydalanmaya başlayacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ