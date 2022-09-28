Mersin Valisi , terör saldırısında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren polis memuru Abdulkadir Öztürk'e ziyarette bulundu.

Mezitli Polisevi nizamiyesinde terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan Öztürk'ün durumu hakkında bilgi alan Vali Pehlivan, polis memuruna ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mersin'de 26 Eylül'de iki kadın terörist tarafından polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, Abdulkadir Öztürk de yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.