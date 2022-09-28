Dolar yükselişini sürdürüyor: 18,50 TL'yi geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,51 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 19:14
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,4830
|18,4840
|18,5160
|18,5170
|Avro
|17,7800
|17,7810
|17,9250
|17,9260
|Sterlin
|19,8620
|19,9630
|20,0020
|20,1020
|İsviçre Frangı
|18,6300
|18,7200
|18,9270
|19,0220
|ANKARA
|ABD Doları
|18,4530
|18,5330
|18,4860
|18,5660
|Avro
|17,7400
|17,8200
|17,8850
|17,9650
|Sterlin
|19,8020
|20,0120
|19,9420
|20,1520