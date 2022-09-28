Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 10:31
MİT, kırmızı kategoride aranan ve orman yangını eylemlerinden sorumlu olan PKK/KCK'lı Sabah Oğur'u, Suriye'nin Halep kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.
Terör örgütü PKK/YPG kan kaybetmeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin Halep kentindeki operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'lı Sabah Oğur etkisiz hale getirildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız