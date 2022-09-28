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MEB'den ilkokullarda yabancı dil öğretiminde dijital içerikli yeni etkinlik programı

İlkokul öğrencilerine yönelik dijital öğretim materyalleri ile desteklenmiş etkinliklerin de yer aldığı öğrenim kitap setleri ikinci sınıflara dağıtılmaya başlandı- Bakan Mahmut Özer:- "Yabancı dil seferberliği kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların hepsi birleştiği zaman eğitim sistemimizde yabancı dil öğrenmeyle ilgili sorun kökünden çözülmüş olacak"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 11:05
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MEB'den ilkokullarda yabancı dil öğretiminde dijital içerikli yeni etkinlik programı

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) başlatılan "yabancı dil seferberliği" kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik dijital öğretim materyalleri ile desteklenmiş kitap setleri hazırlandı.

Bakanlık, Türkçe ve yabancı dil eğitimini farklı öğretim materyalleri ile güçlendirecek ve süreç değerlendirme yöntem ve tekniklerini sınıf ortamında uygulamaya geçirecek çalışmalarından birini hayata geçirdi.

Şubat ayında dijital ortamda yayınlanan "Adventures of Zury" isimli etkinlik kitap setinin basılı hali, eylül ayından itibaren 2. sınıf öğrencilerine dağıtılmaya başlandı.

Üçüncü sınıflar için hazırlanan kitap seti ise ekim ayı içerisinde dijital ortamda yayınlanacak ve daha sonra basılı olarak öğrencilere dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı İngilizce Öğretim Programı, günlük hayatta iletişimi temel alan ve dinleme, konuşma-okuma ve yazmadan oluşan dört dil becerisinin kullanılmasını hedefleyen Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Bu kapsamda hazırlanan etkinlik kitaplarında 2. ve 3. sınıf İngilizce öğretim programında yer alan dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere yer verildi.

Kitaplarda yer alan dinleme ve konuşma etkinlikleri, çocukların bilişsel ve fiziksel gelişimleri göz önünde bulundurularak hedef dile maruz kalmalarını ve öğrenim sürecinden keyif alarak dil öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Öğretmen kılavuz kitaplarına, öğretmenlerin ses kayıtlarına erişimlerini kolaylaştırmak adına karekodlar yerleştirildi. Ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sitesinde dijital formatı da yayınlanan kitabın içerisine ses dosyaları da yer aldı.

Öğretmenler, kitabı indirdiğinde tekrar internet bağlantısına gerek duymadan ses dosyalarına mevcut linklere tıklayarak erişim sağlayabilecek. Öğretmenlerin ve öğrencilerin, kitaplara ilişkin uygulama örneklerini, görüş ve önerileri paylaşabilmeleri için "odsgm_zurysd@meb.gov.tr" adresi oluşturuldu.

- Zury karakteri ile çocuklar daha eğlenceli öğrenecek

MEB'in yeni hazırladığı İngilizce etkinlik kitaplarında, çocukların ilgisini çekecek ve derse yönelik öğrenme motivasyonlarını artıracak Zury isimli bir zürafa karakteri tasarlandı.

Etkinlikler, çocuklarda merak uyandırmak için Zury'nin farklı yer ve mekanlarda geçen, ünite isimlerine ve kazanımlarına paralel olarak ilerleyen maceralarını anlatacak biçimde hazırlandı. Bu maceraları anlatırken tasarlanan dinleme ve konuşma etkinliklerinde oyunlara, şarkılara, tekerlemelere, el işine, boyamaya ve dramaya yer verildi.

Kitaplarda, her dinleme ve konuşma etkinliğinin ardından öğrencilere anında ve yerinde dönüt verecek şekilde öz-değerlendirme, akran değerlendirme ve grup değerlendirme formları hazırlandı, kontrol listeleri ve sınıf içerisinde kullanılabilecek hızlı değerlendirme tekniklerine yer verildi.

Kitapların dördüncü sınıf düzeyinde de hazırlanması planlanıyor.

KAPAT [X]

Ayrıca öğretmenlerin öğretim sürecinde içeriklerin kullanımlarını kolaylaştırması, öğretim sürecini zenginleştirmesi ve daha keyifli hale getirmesi için Youtube kanalı oluşturularak kitaplarla ilgili içeriklerin bu kanalda paylaşılması hedefleniyor.

Bunlara ek olarak kitapların dijitalleştirilerek akıllı tahtaya uyumlarının sağlanması ve dil öğrenim sürecinde öğrencilerin okuma becerilerini destekleyecek kültürel öğelerle zenginleştirilmiş, Zury'nin farklı maceralarını konu edinen hikaye kitaplarının yazılması amaçlanıyor.

- Bakan Özer'den dil seferberliği açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Türkçe, matematik ve yabancı dil alanlarında seferberlik başlattıklarını anımsattı.

Özer, özellikle Türkçe'nin dört beceride çok kapsamlı bir şeklide öğrenilebilmesi ve kullanılabilmesiyle ilgili bir seferberlik başlattıklarını anımsattı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak dilde dört becerinin ölçümü ile ilgili bir sistematik geliştirdiklerine işaret eden Özer, şöyle konuştu:

"Bu sistematiği Kovid-19 salgınından sonra ilk defa kapsamlı bir şekilde uygulama imkanımız oldu. Biz sadece öğrencilerimizde okuduğunu anlama değil aynı zamanda aktif olarak çok zengin bir kelime dağarcığı ile konuşabilme ve o dağarcığı sürekli olarak geliştirebilme, aynı zamanda dinleme ve anlama konuşma gibi dört becerinin tamamını güçlendiren bir mekanizmayla öğrencilerimizi sürekli desteklemek istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki yabancı dil öğrenmedeki en kritik konu, Türkçe'de dört beceriyi çok güçlü olarak kullanabilme kapasitesi. Öğrencilerimizde Türkçe'nin kullanımını güçlendirebilirsek aynı zamanda yabancı dili öğrenmeyi de çok daha kolaylaştırmış olacağız."

Bakan Özer, matematik seferberliğine ilişkin de "Matematik bir dil. Öğrencilerimizin özellikle 21. yüzyıl becerilerindeki en kritik olan şeylerden bir tanesi veri okuyabilme, dijital yeterliliklerini artırabilme, bunların tamamı matematik ile ilişkili. Yani günlük yaşamdaki matematiksel ilişkileri bulabilme, yorumlayabilme ve oradan çıkarım yapabilme becerilerini ne kadar güçlendirebilirsek öğrencilerimizin 21. yüzyıldaki iş gücü piyasasındaki dayanıklılığı çok daha güçlü hale gelmiş olacak." dedi.

Yabancı dil seferberliğinin de sadece İngilizce değil Arapça, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca gibi tüm dilleri kapsadığına işaret eden Özer, bu dilleri dört beceride aktif olarak kullanabilecek şekilde öğretimini çok önemsediklerini söyledi.

Bakan Özer, bu kapsamda yeni bir yaklaşım geliştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşımı ilk kez yaz kurslarında kullanabilme imkanımız oldu. Öğrencilerimizden de çok pozitif dönüt aldık. Arkadaşlarımız tüm dönütleri değerlendirdiler ve yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla eğitim sistemimizin içine bu yeni yaklaşımları kullanabilme imkanımız olacak. Aynı zamanda destekleme ve yetiştirme kurslarının kapsamına ilk kez Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinin yanı sıra İngilizce, Arapça ve diğer dilleri de aldık. Öğretim materyali üretme ile ilgili kapsamlı çalışmalar devam ediyor. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüzün özellikle yabancı dil öğretmenlerimizin yabancı dilde becerilerini güçlendirme ile ilgili yeni yaklaşımları ve adaptasyonlarını destekleme ile ilgili çok kapsamlı çalışmaları da var. İnşallah bu çalışmaların hepsi birleştiği zaman eğitim sistemimizde yabancı dil öğrenmeyle ilgili sorun kökünden çözülmüş olacak."

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