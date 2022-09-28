Diyarbakır'da zincirleme kaza; 3 genç öldü, 5 yaralı

Kaza, dün gece Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi.



Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.





