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Hamileyken doğum teminatı almak mümkün

Sigortam.net, doğum teminatlı poliçelerin hamilelik başlamadan önce alınması gereken ve 1 aydan 12 aya kadar değişen bekleme sürelerine uyulması gereken bir süreç olduğunu aktararak, hamilelik başladıktan sonra da bu teminatı sunan sigorta şirketleri olduğunu belirtti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 11:35
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Hamileyken doğum teminatı almak mümkün

Sigortam.net, çocuk sahibi olmayı düşünenlerin, poliçelerine ekletecekleri doğum teminatıyla bu süreçteki masraflarını azaltabileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumda sigorta konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen Sigortam.net, hamilelik başlamadan önce alınabilen doğum teminatının bazı sigorta şirketleri tarafından hamilelik sırasında da sunulduğunu aktardı.

Çocuk sahibi olmayı düşünenler için hamilelikten doğuma kadar olan süreç, özel hastanelerde bütçeyi zorlayan bir döneme dönüşebiliyor. Bu süreçteki masrafları en aza indirgemeyi düşünenler için ise poliçelerine ekletecekleri doğum teminatı "can simidi" oluyor.

Sigortam.net, doğum teminatlı poliçelerin hamilelik başlamadan önce alınması gereken ve 1 aydan 12 aya kadar değişen bekleme sürelerine uyulması gereken bir süreç olduğunu hatırlatarak, hamilelik başladıktan sonra da bu teminatı sunan sigorta şirketlerinin de mevcut olduğunu belirtti.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) teminatları farklı kapsamlara sahip. TSS, kişinin aktif bir devlet güvencesi olması durumunda uygun fiyatlara yararlanabileceği bir sigorta türü. Buradaki doğum teminatının kapsamı TSS ürünlerine göre değişebiliyor ama genel anlamda doğum teminatlı TSS ürünlerinde, gebelik muayenesi ve doğum aşamasındaki masraflar karşılanıyor.

Doğum teminatlı ÖSS poliçelerinde de poliçede yazan limit ve teminatlara göre doğum sigortasının kapsamı değişiklik gösteriyor. Ancak genel olarak hamilelik sürecinde yaptırılması gereken tahliller ve testler, doğum ve doğum sırasında meydana gelebilecek herhangi bir hastalığın masrafları ile yenidoğan paketi kapsamda yer alıyor. Bebeğin doğum sonrası sağlığını kontrol etmek amacıyla yapılan muayene ve rutin tetkik giderleri de belirlenen limitler dahilinde karşılanıyor.

"Müşterinin şampiyonu" olma hedefiyle 22 yıldır tüketicilere en doğru danışmanlık hizmetini sunan Sigortam.net, toplumda sigorta konusundaki farkındalığı artırmak ve sigorta gibi karmaşık bir ürünü daha anlaşılır hale getirmek istiyor.

Sigortam.net, sağlık sigortalarında da en çok merak edilen ve müşterilerin en çok sorduğu konuların başına gelen doğum teminatıyla ilgili verdiği danışmanlıkla müşterilerinin kafalarını netleştiriyor.

Sağlık poliçesi kapsamında kişiye özel sigorta danışmanlarıyla hizmet sunan Sigortam.net'in müşterileri, her ihtiyaç duyduklarında sigorta danışmanlarına sağlık sigortasına dair merak ettiklerini danışabiliyor, her zaman aynı danışman ile poliçe süreçlerini sürdürebiliyor.

Kişiye özel sigorta danışmanları, müşterileri 7/24, doğru ve eksiksiz bir biçimde bilgilendiriyor.

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