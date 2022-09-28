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Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül

"Yılbaşından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde, 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirdik"- "2022'nin 9 ayında toplam 8 milyar 857 milyon lira değerinde yakalama gerçekleştirdik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 12:34
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Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaptıkları yatırımlar ve sahada görevli ekiplerin mücadelelerinin meyvelerini verdiğini belirterek, "Yılbaşından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde, 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirdik." dedi.

Bakan Muş, İstanbul'da gerçekleştirilen captagon operasyonu ve Esendere Sınır Kapısı'nda yapılan eroin yakalamalarında başarı gösteren muhafaza memurlarına, Gümrükler Muhafaza Komuta Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarını verdi.

Muş, törende yaptığı konuşmada, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetleriyle hem ulusal hem de uluslararası alanda yoğun ve verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Bir yandan ihracat temelli, kalıcı ve istikrarlı büyümenin sağlanması için çalışırken diğer taraftan da yasal ticaretin hızını kesmeden yasa dışı ticaretle istikrarlı mücadelelerini sürdürdüklerini vurgulayan Muş, şöyle konuştu:

"Ülkemizin küresel ticaretteki yerini sağlamlaştırmak amacıyla Bakanlığımız, günümüz teknolojisini kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerimize entegre ederek gümrük kontrollerini fiziki müdahale olmadan, etkin ve hızlı şekilde tamamlama düsturuyla hareket ediyor. Bu kapsamda, dünya üzerinde sayılı ülke tarafından üretilebilen araç ve konteyner tarama sistemlerini Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte çalışarak milli imkanlarla ülkemizde ürettik. İlk Milli Tarama Sistemi'mizi (MİLTAR) Alsancak Limanı'nda faaliyete aldık. Sistemin seri üretimi için çalışmalarımız devam ediyor. Gümrük kapılarımızda bulunan araç ve konteyner tarama sistemleriyle taranan taşıtlara ait görüntülerin, merkezden de eş zamanlı olarak incelenmesi ve yapay zeka ile kaçak eşya türünün tespit edilebilmesi için TÜBİTAK ile Tarama Ağı Projesi'ni hayata geçiriyoruz."

- Yapay zeka da kullanılıyor

Muş, söz konusu projenin uluslararası ayağında ise Bulgaristan, Gürcistan, İran ve Nahçıvan gümrük idareleri ile görüntü paylaşımı yaparak, gümrük kontrol sürecini hızlandırıp güvenli bir geçiş koridoru oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Makine öğrenmesi ve yapay zekayı kullanarak, manuel yöntemlerle tespit edilemeyen riskleri de ortaya çıkarmayı amaçladıklarına işaret eden Muş, "Kaçakçılıkla mücadelede kapasitemizi geliştirecek olan ve 'Muhafız' olarak isimlendirilen yazılım, tümüyle TÜBİTAK tarafından açık kaynak imkanlar kullanılarak geliştirildi. Böylece ileri teknoloji ürünü olan 'büyük veri sistemini' ve 'özel bulut konseptini' Bakanlığımıza kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Muş, fiziki müdahalesiz kontrol sistemlerini son teknoloji cihazlarla güçlendirerek kontrol işlemlerini süratle tamamladıklarına dikkati çekerek, tarama sistemlerini farklı kategorilerde çeşitlendirip etkin biçimde kullandıklarını kaydetti.

- Araç, yolcu ve eşya hareketleri 7/24 takip ediliyor

Uzman personelin tespit ve müdahale kapasitesini güçlendirerek gümrük işlemlerinin hızlanması amacıyla yatırımlara devam ettikleri bilgisini veren Muş, araç altı görüntüleme sistemi, yutucu tespit cihazı, 3 boyutlu tomografik bagaj tarama sistemi, uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazı, yolcu görüntüleme sistemi gibi pek çok yeni teknolojik sistem ve cihazı kullandıklarını dile getirdi.

Muş, ülke karasuları ve deniz limanlarında kaçakçılığın men ve takibinde Bakanlığın etkinliğini artırmak için gemi arama, deniz devriye ve konteyner kontrol ekiplerinin görev yaptığını söyledi.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetleriyle deniz taşıtlarının kontrol edildiğini, risk analizi ve hedefleme faaliyetleriyle gemi ve konteynerlerde arama yapıldığını ifade eden Muş, Komuta Kontrol Merkezinden tüm gümrüklü sahalardaki araç, yolcu ve eşya hareketlerinin 7/24 takip edildiğini bildirdi.

Muş, soruşturma süreçlerini hızlandırıp kurumsal kapasiteyi artırmak amacıyla faaliyete aldıkları "Kriminal Laboratuvar"da ilk etapta narkotik ve psikotrop maddeleri inceleme hizmeti verdiklerini, gelecek dönemde parmak izi, el yazısı, imza, doküman, bilişim, ses, görüntü, balistik, moleküler genetik ve patlayıcı madde inceleme alanlarında da hizmet vermeyi amaçladıklarını anlattı.

KAPAT [X]

- "9 ayda 2 milyon 286 bin paket sigara ele geçirdik"

Bakan Muş, yaptıkları yatırım ve sahada görevli ekiplerinin mücadelelerinin meyvelerini verdiğini belirterek,"2022'nin 9 ayında toplam 8 milyar 857 milyon lira değerinde yakalama gerçekleştirdik." dedi.

Geçen yıl kurdukları "Tütün Özel Ekibi"nin katkılarıyla yılın 9 ayında 2 milyon 286 bin paket sigaraya, 62 milyon 149 bin adet makarona ve 42,7 ton tütüne el koyduklarını aktaran Muş, şunları kaydetti:

"Akaryakıt Özel Ekibi'mizin yoğun ve titiz çalışmaları sayesinde, kurulduğu günden bu yana 14 milyar lira değerinde kamu zararını ortaya çıkarttık ve düzenlenen 39 milyar lira değerinde sahte faturayı tespit ettik. 7318 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği Nisan 2021'den itibaren yürütülen çalışmalar sonucu 27 milyar liralık kamu zararının oluşmasını engelledik. Yılbaşından bu yana 12,1 ton uyuşturucu madde, 5,1 ton da uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal ele geçirdik. Yılın başında Gürbulak Gümrük Kapımızda iki farklı operasyonda toplam 1 ton 640 kilogram sıvı metamfetamin yakalayarak bugüne kadar yapılan en büyük miktarlı sıvı metamfetamin yakalamasını gerçekleştirdik. 2 ton 91 kilogramlık captagon yakalamamızla bugüne kadar kayıtlara geçen en yüksek miktarlı captagonu ele geçirdik. Esendere Gümrük Kapımızdaki son zamanların en yüksek miktarlı 513 kilogram eroin yakalamamız kapsamında, 3 farklı ilde yürüttüğümüz operasyonlarla şüphelileri adli mercilere teslim ettik."

Bakan Muş, yakalamaları gerçekleştiren personeli, görev bilinciyle ortaya koydukları mücadeleler dolayısıyla tebrik etti ve Gümrük Muhafaza teşkilatının kaçakçılıkla mücadelesinin hız kesmeden süreceğini sözlerine ekledi.

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