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'Türkiye, bu kış, geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti ağırlayacak'

Bakan Ersoy: Türkiye, bu sene, bu kış, geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti ağırlayacak inşallah. Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 12:35
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'Türkiye, bu kış, geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti ağırlayacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin kış aylarında geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti ağırlayacağını belirterek "Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi." dedi.

Ersoy, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları Konya" programı kapsamında düzenlenen basın toplantısında, kenti çok beğendiğini, altyapıların düzenli ve planlı şekilde yapıldığını söyledi.

Konya'nın sanayi ve tarımda çok fazla yatırım aldığını, son 20 yılda da çok geliştiğini vurgulayarak "Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay ile turizm konusunda da Konya'yı hak ettiği yere getirmek için bir master plan üzerinde birkaç yıldır çalışıyoruz." diye konuştu.

- Mevlana Müzesi'ni ilk 8 ayda 2,2 milyon kişi ziyaret etti

Mevlana Müzesi çevresinde yürütülen çalışmaların, iyi bir ziyaretçi alabilmek için doğru planlamayla yapıldığına dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu yıl başına doğru hızla sonuçlandırılarak 2023 itibarıyla çok daha fazla turist ağırlayan bir şehrimiz olacak. Artık turizm de ciddi bir sektör haline gelecek diye düşünüyorum. Mevlana Müzesi, ilk 8 aylık verilere baktığınızda, ağustos sonu itibarıyla 2,2 milyon ziyaretçi almış. Yıl sonuna kadar da 3 milyonu geçer diye düşünüyorum. Zaten belli bir hareket var. Konya, kültür, inanç, fuar, kongre, termal sağlık, doğa ve özellikle de gastronomi konusunda çok ciddi potansiyeli olan birçok şehrimizden de ayrışmış bir şehrimiz. Özellikle arkeoloji konusunda da başta Çatalhöyük olmak üzere birçok höyüğe ev sahipliği yapıyor. Bu bölgede birçok antik kent oluşmuş. Çok fazla kültür burada yaşamış. Şimdi bu potansiyeli de gün yüzüne çıkararak belli bir rota çerçevesinde tanıtımını yaparak başta Türkiye olmak üzere tüm dünyadan yoğun turist alacak hale getirmek için el birliğiyle belediyemizle çalışıyoruz."

- "Geçen seneye kıyasla kışın çok daha iyi turist alacağımızı gösteriyor"

Ersoy, bir gazetecinin sorusu üzerine, turizmde fiyatların en uygun dönemin kış olduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk turist olarak gezmek istiyorsanız bütçe ve kriter açısından bakıldığında kışın gezmenizi tavsiye ederim. Hemen hemen maliyetine satışların olduğu bir dönemde gezme fırsatı yakalamış olursunuz. Daha önce de söyledim, 'dünyadaki doğalgaz vesaire gibi krizler sebebiyle Türkiye'ye fazla turist gelecek, işte her yer dolup taşacak' bu beklentileri gerçekçi bulmuyorum. Çünkü belirsizliklerin olmadığı bir ortamda insanlar, daha yoğun seyahat ederler. Dünya genelinde veya bölgesel belirsizlikler oluştuğu zaman seyahatleri daha az olur. Geçen seneye göre daha iyi turist alacağız mı, alacağız. Rakamlar da bunu gösteriyor. Geçen seneye kıyasla kışın çok daha iyi turist alacağımızı gösteriyor. Bu, ülkemizi eskiye göre çok daha iyi tanıtıyor olmamız, otel yatırımcılarımızın, turizm sektörünün çok bilinçli bir şekilde hizmet standartlarını yükseltmesiyle orantılı. Daha iyi hizmet veriyoruz, ülkemizi çok çok daha iyi tanıtıyoruz. Bu iki önemli unsuru yerine getirdiğimizde her sene bir önceki seneye göre daha fazla turist alıyoruz. Türkiye, bu sene, bu kış, geçen seneye kıyasla çok daha fazla turisti ağırlayacak inşallah. Şu anki ön rezervasyonlar da bunun göstergesi."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da Konya'nın 2023 ve 2053'te turizmin bir büyük bir şehri ve başkenti haline getirmek için el birliğiyle çalışacaklarını dile getirdi.

Partisinin yürüttüğü, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında sahada olacaklarına değinen Usta, "MKYK üyelerimiz ve milletvekillerimizden oluşan büyük bir saha ekibiyle Konya'dayız. 11 MKYK üyemiz ve 20 milletvekilimizle beraber bugün sahadayız. Merkezde, ilçelerde dolaşacağız. Ayrıca bütün taşra ilçelerimizde hem de diğer illerimizden gelen milletvekillerimize saha çalışmasını bugün tamamlayacağız inşallah." dedi..

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