Muş'ta çocuklarını terör örgütünden kurtarmak isteyen aile sayısı 41'e yükseldi

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

Geçen yıldan bu yana haber alamadığı için oğlu için eyleme katılan Fahrettin Azim, kentte her hafta eylem yapan ailelere destek verdi.

Sayıları 41'e yükselen aileler, HDP il binası önünde bir araya gelerek "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Çocuklarının fotoğraflarını ellerinden düşürmeyen anne ve babalar, HDP'ye tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme yeni katılan baba Fahrettin Azim, gazetecilere, yaklaşık bir yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşuncaya kadar mücadelesini sürdüreceğini aktaran Azim, şöyle konuştu:

"Oğlumu istiyorum. Devletin ve polislerin eliyle getirip bana teslim etsinler. Oğlum İstanbul'da çalışıyordu. Mardin'e gidip orada kayboldu. Ondan sonra oğlumdan haber alamadım. Çocuğumuzu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Arkadaşlarına 'İstanbul'dan eve döneceğim, aileme söylemeyin onlara sürpriz yapacağım' demiş. O günden sonra haber alamadık. Oğlum, yolun yol değil, geri dön. Anneni, babanı düşün. Annen hasta dayanamıyor."

- "Terör örgütü PKK'dan ve HDP'den evlatlarımızı istiyoruz"

Anne Ayten Koçhan da yeni katılımlarla birlikte sayılarının 41'e yükseldiğini belirterek, "Evlatlarımız için buradayız. Ersin oğlum, beni duyuyorsan dön yavrum. Bizi düşünmüyorsan kızın Hira'yı düşün. Bir kişi bile dağda kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceğiz. Dönün yavrum, yolunuz yol değil. Terör örgütü PKK'dan, HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir. Evlatlarımızı versinler. Yeter anne ve babalar ağladı."

Bedensel Engelliler Derneği Spor Kulübü Başkanı Bedri Korkmaz da eylem yapan ailelere destek verdi.