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DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim'de

4. faz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm Türkiye'de 20 bin öğrenci eş zamanlı eğitim alacak

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 13:28
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DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavı 1 Ekim'de

DENEYAP öğrenci seçme sınavı süreci 4. faz kapsamında yapılacak uygulama sınavıyla devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk aşamayı başarıyla geçen adaylar için ikinci aşama olan DENEYAP Uygulama Sınavı, 42 ilde eş zamanlı olarak 1 Ekim 2022'de gerçekleştirilecek.

İstanbul dahil tüm illerde 58 ayrı merkezde gerçekleştirilecek sınava 14 bin 988'si ortaokul, 6 bin 785'i lise olmak üzere toplamda 21 bin 773 aday girecek. Sınav sonuçlarına göre, 21 bin 773 adaydan 8 bin 223 öğrenci DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim almaya hak kazanacak.

DENEYAP Atölyeleri'nin öğrenci seçme sınav sürecinde birinci aşamayı tamamlayarak ikinci aşama sınavına hak kazanan adaylar, bu sınavda kendilerine sunulan tema doğrultusunda verilen malzeme kiti ile özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yapacak.

Bu yılki teması "Çevre Dostu Yük Gemisi" olarak belirlenen uygulama sınavında adaylar, kendilerine verilen sürede tasarlayacakları geminin belirlenen hedefe yük taşımasını sağlayacak. 2 saatlik süre sonunda tamamlanan projeler, belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmek üzere jüri üyelerine sunulacak.

Öğrencilerin projeleri; jüri üyeleri tarafından ayrıca kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli beceriler yönünden de değerlendirilecek. Lise seviyesindeki öğrenci adaylarının sınavı 08.00-13.00, ortaokul seviyesindeki adayların ise 13.30-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

- Tüm Türkiye'de 20 bin öğrenci eş zamanlı eğitim alacak

Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nı yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 1. faz kapsamında 12 ilde, 2. faz kapsamında 18 ilde, 3. faz kapsamında 27 ilde, 4. faz kapsamında 24 ilde olmak üzere toplamda 81 ilde 100 DENEYAP Teknoloji Atölyesi kurulması hedefini tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye'nin 81 ilinde teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeye devam eden DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin öğrenci seçme sınavına da toplamda 410 bin aday öğrenci başvuruda bulundu.

4. Faz sürecinin tamamlanmasıyla birlikte birinci, 2. ve 3. faz kapsamında atölyelerde aktif eğitim alan 12 bin öğrenci sayısı, 20 bine çıkacak. Tüm Türkiye'de açılan atölyeler ile 20 bin öğrencinin eş zamanlı eğitim almasını sağlayacak olan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde 15 bin 280 öğrenci DENEYAP Türkiye projesi bünyesinde, 1.940 öğrenci DENEYAP eğitim programlarını uygulayan Bilim Türkiye projesi bünyesinde, 2 bin 10 öğrenci ise T3 Vakfı DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bünyesinde eğitim almış olacak.

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük Eylem Planı çerçevesinde, Türkiye'nin yerli teknoloji gelişiminin Edirne'den Hakkari'ye her ilde fırsat eşitliği sağlayarak uygulamaya geçebilmesini amaçlayan DENEYAP Atölyeleri projesiyle geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmek ve geliştirmek amaçlanıyor.

Türkiye'nin kalkınması için Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme ve geliştirme konusunda meraklı bireyler yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde öğrenciler e-sınav ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı sınavı başarıyla tamamladıktan sonra eğitim almaya hak kazanıyor.

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