İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
İstanbul Kağıthane'de eve geç geldiği için kardeşleri tarafından dövülen kadın, kendisini kurtaran polise kafa atıp burnunu kırdı. Gözaltına alınırken polise direnen 1'i kadın 3 kardeş tutuklandı
Kağıthane'de genç bir kadın, kendisini ağabey dayağından kurtaran polise kafa attı. Darbe sonucunda polisin burnu kırıldı.
Yeşilce Mahallesi'nde oturan, Ümit Ç. ve Ünal Ç. isimli iki kardeş "Eve neden geç geliyorsun?" diyerek kardeşleri Gülbahar Ç'yi dövdü.
Gülbahar Ç, polisi arayarak yardım istedi.
''AİLE İŞLERİMİZE NEDEN KARIŞIYORSUNUZ''
Olay yerine gelen polis ekipleri, "siz bizim aile işlerimize ne karışıyorsun?" diyen 2 kardeşin saldırısına uğradı.
BİBER GAZIYLA GÖZALTI
Biber gazıyla etkisiz hale getirilen Ümit ve Ünal Ç. kardeşler gözaltına alındı.
KURTARDIĞI KADIN KAFA ATTI
Kardeşler sağlık kontrolünden geçirilirken, ağabeylerinin elinden kurtarılan Gülbahar Ç, polis memuruna kafa atarak burnunu kırdı.
Adliyeye sevk edilen biri kadın 3 kardeş tutuklandı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız