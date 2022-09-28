Otomobilin çarptığı Fatma öğretmen, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 22 Eylül Perşembe sabahı Kepez ilçesinde meydana geldi. Özel bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Fatma Eren, sabah okula gitmek için evinden çıktı. Eren'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobil çarptı.

Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç öğretmen, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.