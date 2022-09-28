Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye
Sağlık sigortasında İlk ay bizden hediye
Sponsorlu İçerik
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
Bakan Kurum: Orta gelir grubu kampanyasını ekim ayında açıklayacağız
Bakan Kurum: Orta gelir grubu kampanyasını ekim ayında açıklayacağız
Açlık sınırı 7 bin TL, yoksulluk sınırı 23 bin TL
Açlık sınırı 7 bin TL, yoksulluk sınırı 23 bin TL
Akar: Mersin'deki PKK saldırısı Suriye'de organize edildi
Akar: Mersin'deki PKK saldırısı Suriye'de organize edildi
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
MGK bugün toplanıyor: Gündem Yunanistan ve terörle mücadele
MGK bugün toplanıyor: Gündem Yunanistan ve terörle mücadele
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kahraman polis, şehit olmadan teröristi öldürdü
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gölcük Tersane Komutanlığı'nda iş kazası: 1 şehit, 1 asker yaralı
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Gaziantep'te çocuk cinayeti haberlerine erişim engeli ve yayın yasağı talebi
Ardahan'da peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor
Ardahan'da peş peşe deprem: 4.2 ile sallandı, artçılar devam ediyor
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Grip aşıları 65 yaş üstü ve kronik hastalar için e-Nabız'da tanımlandı
Polisevi saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
Polisevi saldırısına ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplara inceleme
'Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz'
'Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz'
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
TOKİ, 26 ilde 365 arsayı satışa çıkardı
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
Bakan Özer üniversitelerdeki yabancı öğrenci sayısını açıkladı
Advertisement
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik kariyer basamakları sürecindeki eğitimlerin ve sınavın sadece bu sene değil her yıl tekrarlanacağını ve içeriklerin güncelleneceğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 15:02
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Bakan Özer, 24 TV canlı yayında yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları, New York'ta katıldığı Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi ve eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri ve sosyal medyada yer alan eleştiriler olduğu hatırlatılan Özer, "Bu bir itibar meselesi mi? Böyle bir tartışma nerden çıktı." sorusunu yanıtlarken Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 60 yıllık bir özlem olduğunu ifade etti.

"Şöyle bir algı var, Öğretmenlik Meslek Kanunu bu mudur? Hayır bu değildir, bu sadece bir başlangıçtır." diyen Özer, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nu örnek göstererek süreç içinde kanuna pek çok eklenti yapıldığını anlattı. Özer, "Önemli olan bir kanun olmasıydı. Yani 60 yıllık özlemin giderilmesi bu anlamda yenidir. Bir kanun vardır. Kanun, 2023 yılında, Meclis açıldıktan sonra yeni haklarla sürekli genişleyecek olan bir kanundur. Eğer kanununuz olmazsa o zaman oraya atıf yapacağınız, iyileşme yapacağınız bir alanı bulamazsınız. Bu anlamda bir kere bu gerçekten çok önemli ve AK Parti hükümetleri dönemindeki 20 yıllık eğitimdeki bu dönüşümün aslında taçlandırılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet memurları sistematiği içinde sınavsız hiçbir kariyer sistemi bulunmadığının altını çizen Özer, "Bu sınav, öğretmenlerin öğretmenlik yeterliliğini ölçmeye matuf yapılan bir sınav değil. Bu, kimsenin haddi değil. Öğretmen olarak girmiş zaten, öğretmen yani. Bu, sadece uzman öğretmenlerin almış olduğu eğitimin değerlendirilmesi." ifadelerini kullandı.

- "Bağlamından çıkarıldı, siyaset sürecin içine girdi"

Öğretmenlerin söz konusu düzenlemeye ilişkin değerlendirmesi sorulan Özer, eleştirilerin genelde içerik ile ilgili olduğunu belirterek "Öğretmenlerin 180 ve 240 saatlik eğitimlerin içeriğinin daha iyileşmesi ve daha güncelleşmesiyle ilgili talepleri var, bunlar iyileştirilebilecek şeyler. Eğitimler ve sınav sadece bu sene olmayacak, her yıl tekrarlanacak, sürekliliği olacak, içerikler güncellenecek." diye konuştu.

Sınav kaygısını azaltmak için örnek soru kitapçıklarının yayımlandığını hatırlatan Özer, ancak bu sürecin bağlamından koparıldığını, siyasetin süreçlerin içine girdiğini, manipülasyon yapıldığını anlattı. Eğitim sistemini, kariyer sistemi ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin yeni bir safhaya doğru evirmeye çalıştıklarını dile getiren Özer, şunları söyledi:

"Tüm öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek için hükümetimiz tüm öğretmenlere yüzde 30 zam veriyor diyelim. Bunun için öğretmenler sınava alınır mı? Hiç alındı mı bu zamana kadar? Hayır. Bu çok farklı bir bağlamın içerisine girdi. Biz arka planlarını da biliyoruz, onlara çok fazla girmek istemiyorum ama biz sahada öğretmenlerimizle birlikteyiz. Şuna da açığız. Sınav konusu değil, sınavla ilgili tereddüdümüz yok, sınavla ilgili bir iyileştirmemiz de yok. Öncelikle onu belirteyim. Sınav haricinde iyileştirme yapılacak alanlar var. Yani sahadan gelen özellikle 40 yıllık öğretmen, 35 yıllık öğretmen, haklı olarak diyor ki 'Uzman öğretmenlik sınavına giriyorum, uzman öğretmen olduktan sonra 10 yıl beklemeye vaktim yok zaten, emekli olacağım. Başöğretmen olamayacak mıyım?' İşte bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, inşallah bunlarla ilgili o iyileştirmelere fırsat verecek düzenlemeleri önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşırız. Amacımız öğretmenlerin mesleki gelişimini sürekli güncellemek onları sürekli desteklemek."

Bakan Özer, soru üzerine sınavın çevrim içi değil yüz yüze yapılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri ve yazılı sınavı içeren sürece yönelik soruyu cevaplarken şunları kaydetti:

"Her yıl tekrarlanacak ve iyileştirilerek tekrarlanacak. Hem ders içerikleri iyileştirilecek, alınan geri beslemelerle çok daha iyi noktaya taşınacak. Öğretmenlerimiz yüksek lisans ve doktora yapmaya başlayacak, yönelimleri artacak. Dolayısıyla bu süreçten öğretmenlerimizin büyük kısmının yararlanacağına inanıyorum. Öğretmenlerimize güveniyorum."

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
Devlet korumasından yararlanmış 958 gencin ataması yapıldı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bandosunun konserleri iptal edildi
MEB: Uzman ve Başöğretmenlik sınav başvuruları başladı
MEB: Uzman ve Başöğretmenlik sınav başvuruları başladı
Aile Bakanlığı 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı' düzenleyecek
Aile Bakanlığı 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı' düzenleyecek

Bu Habere Tepkiniz

Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek
2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

15 hizmet yılını tamamlayan 5510 kapsamındaki memur yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabilir, ancak hizmet tamamlama tarihi emeklilik yaşını belirleyici olmaktadır.
Kredi Çekmek İsteyenlere Büyük Müjde

Kredi Çekmek İsteyenlere Büyük Müjde

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama?amount=15000&maturity=12&campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-15k-ihtiyac-kredisi
Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken, yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi sona eren ve Devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlayan davacının emsal intibakının yapılması gerektiğine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onadı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 22.09.2022 tarihli, 58539001 sayılı ve 2022/20 nolu "Aday Öğretmenlerin Adaylık Süreci" konulu genelge yayınladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, KKTC vatandaşı olan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlisi olarak çalışan davacı tarafından, "başasistanlık" sınavına katılmak için yaptığı başvuruya ilişkin olarak açılan davada kararını verdi.
'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı

'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı
Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
İDDK: Diyanete atanmadan önceki tespitlerde meslekten çıkartılmaya gerekçe olabilir

İDDK: Diyanete atanmadan önceki tespitlerde meslekten çıkartılmaya gerekçe olabilir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davacının göreve atanmadan önce tespit edilen özel hayatına ilişkin değerlendirmenin meslekten çıkartılmaya gerekçe olabileceğini belirterek aksi yöndeki Daire kararını bozdu.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Savunmada yeni sayfa 'Nüfuz Edici Bomba' ile açıldı

Savunmada yeni sayfa 'Nüfuz Edici Bomba' ile açıldı

Türk savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları kapsamında üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombalar Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunulmaya başlandı.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Elektrikli otomobil satışları 3'e katlandı

Elektrikli otomobil satışları 3'e katlandı

Elektrikli otomobil kullanımı dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artmaya devam ediyor. ODD verilerine göre bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre elektrikli otomobil satışları 3 kat arttı.