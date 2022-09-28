Uzmanından 'altın' açıklaması: Şimdi alan kazançlı çıkar

Birkaç aydır düşmeye devam eden altın fiyatları dünya piyasasında 1630 dolara kadar geriledi. Geçen yıl 2 bin doların üstüne çıkan ONS fiyatının bu yıl 1500 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ifade eden Başkan Salih Özman, uzun vadeli yatırımcıların bu fiyatlardan da altına yatırım yapıp, kazançlı çıkabileceklerini kaydetti.

"Her fiyat düşüşü bir fırsat"

Şu anki fiyatlardan altına yatırım yapılabileceğinin altını çizen Salih Özman, "Altın konusunda her fiyat düşüşünü bir fırsat olarak görmek lazım. 3 aydır doların değer kazandığı görülüyor. Fonlar da ellerindeki altın varlıkları nakde (dolara) çeviriyorlar. Dolayısıyla altın fiyatları da düşüyor. Bu durum nereye kadar sürer belli değil. Altın ONS fiyatı yılbaşında 1800 doların üstündeyken, şu anda 1600 dolar civarında seyrediyor. 1800 doların altındaki altın fiyatlarından her daim altın alınıp, yatırım yapılabilir. Altının 1600 dolara kadar gerileyeceğini tahmin ediyorduk. FED'in tutumuna göre altının ONS fiyatının 1600 doların aşağısına girme ihtimali de var. Bunu FED'in para ve faiz politikası belirleyecek. Yine de bu seviyeleri altın yatırımı için uygun görüyorum. Altın fiyatlarının kısa sürede 1600-1700 dolar seviyesinde stabilize olacağını düşünüyorum. FED faiz indirimine giderse altının 2 bin dolar seviyesine yükselmesi de hiç zor olmayacak. Onun için elinde uzun süre altın tutabilecek kişiler altına yatırım yapıp, uzun vadede kazançlı çıkabilirler" dedi.