Belediye çalışanı doğal gaz borusuna asılı halde ölü bulundu

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünde şoför olarak çalışan 2 çocuk babası İsmail Kartal (43), arkadaşları tarafından evinde doğal gaz borusuna asılı halde bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, İsmail Kartal'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Kartal'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.