Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan ortak açıklama: Bu hafta sonu karara bağlayacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek Liderler Zirvesi'ni işaret eden Karamollaoğlu, "Birçok konu gündemimize geldi. İnşallah bu hafta sonunda bu konuları oturup bir karara bağlayacağız" dedi. Kılıçdaroğlu ise, "Son derece keyifli, verimli bir görüşme oldu" açıklamasında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 28 Eylül 2022 22:56
Kılıçdaroğlu, "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" çalışmaları kapsamında kurulan altılı masanın 2 Ekim Pazar günü CHP'nin ev sahipliğinde başlayacak ikinci tur görüşmeleri öncesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde, basına kapalı yapılan görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, gazetecilere açıklama yaptı.
Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile sohbetlerinde birçok konunun gündeme geldiğini belirterek, "Bu hafta sonunda kendisinin ev sahipliğinde bu konuları bir karara bağlayacağız. O zaman inşallah birtakım açıklamalar yapılacak." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu da gündemle ilgili Karamollaoğlu'na bilgi verdiğini, verimli bir görüşme olduğunu söyledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız