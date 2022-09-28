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Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı

Yemek parasının nakden personele ödenmesi kararı lokanta ve restoranlarda müşteri kaybetme endişesi yarattı. Bazı restoranlar, kart yerine artık nakit ödemeyi tercih edecek müşterileri için yüzde 7 indirim hazırlıklarına başladı.

Kaynak : Dünya
Eklenme : 28 Eylül 2022 21:00
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Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı

Çalışanlara ödenen yemek bedelinin yemek kartına yüklenme zorunluluğunun kalkacağına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı gelişme, yeme içme sektöründe genel itibariyle olumlu karşılanırken, bazı sektör temsilcileri nakdi ödemenin yeme içme dışında kullanılması halinde restoranlar için müşteri kaybının yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı restoranların kart yerine artık nakit ödemeyi tercih edecek müşterileri için yüzde 7 indirim hazırlıklarına başladı.

Konunun bir diğer muhatabı yemek kartı şirketleri ise temkinli. Şirketler şu an için konuyla ilgili bir mevzuat çıkmadan bir değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını belirtiyorlar.

Dünya gazetesindeki yer alan haberde kararı değerlendiren Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, yemek kartı komisyonlarına yönelik sektör olarak uzun bir süredir mücadele verdiklerini hatırlatırken, bu haliyle yemek kartı zorunluluğun kalkacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Bundan sonraki süreçte, restoranların eskiden yemek kartı kullanan ve artık yemek ücretini nakit olarak alacak müşterileri için birtakım aksiyonlar alması gerektiğini savundu.

"YÜZDE 7 KOMİSYON MÜŞTERİYE VERİLEBİLİR"

Bingöl, tüm sektöre çağrı yaparak, "Yemek kartı şirketlerinin eskiden uyguladığı yüzde 12 olan komisyon oranını yüze 7'ye düşürmüştük. Şimdi yemek kartlarının yoğun olduğu restoranların hemen o komisyon oranlarında müşterilerine indirim yapmaları lazım. Yüzde 7'yi yemek kartı firmasına değil size veriyoruz, diyerek o müşteriyi kaçırmaması lazım. Bununla ilgili bir kampanya başlatacağız" ifadelerini kullandı.

"YEMEK KARTININ CİRODAKİ PAYI YÜZDE 3-5"

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer ise uygulamanın yeme içme sektörü için hem fırsat hem de bazı riskleri taşıdığını söyledi. Komisyon maliyetinin kalkıyor olmasını fırsat, çalışanın ise bu desteği artık yemek yeme dışında kullanma imkanının ise bir kayba neden olacağına işaret etti.

TURYİD bünyesinde yer alan restoranlarda yemek kartları ile yapılan harcamanın toplam işletmenin cirosu içerisinde yüzde 3 ila yüzde 5 oranında bir paya sahip olduğuna dikkat çeken Demirer, "Yemek kartları ile yapılan ödemenin yerini çalışana nakit olarak ödenmesi çalışanın seçimi bunu yemeğe harcama yerine farklı ihtiyaçlarını karşılama yönünde olabilecektir. Bunun yanı sıra nakit elde edeceği gelirin yine bir kısmını restoranlarda harcama eğilimi olacaktır. İşletme sahiplerinin bu durumda bir kısım iş kaybı olacaktır. Nakit elde edeceği aylık 1000 TL'nin bir kısmını yine restoranlarda harcayacak olan ve ölçümlemesi de imkansız hale gelecek olan bu harcama tutarlarından işletme sahibinin karı ise yemek kartı firmalarına ödemekte olduğu yüzde 6 ila yüzde 8 bandındaki komisyonu ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş olacaktır" ifadelerini kullandı.

NAKİT YEMEK BEDELİNE VERGİ İSTİSNASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nakit ödenen yemek bedellerinin vergi istisnasına gireceğini duyurdu. Erdoğan, "Çalışanlara ödenen yemek ücretinin vergi istisna yöntemi değişecek. Yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Nakit ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnasına girecek" dedi.

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