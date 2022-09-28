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İlana konulan hurda araç 42 bin liraya satıldı

Bir alışveriş sitesinde ilana konulan 1974 model hurda için 49 bin 500 lira talep edildi. Tartışma yaratan araç kısa sürede ilandan kaldırıldı. Kaldırılmasının sebebi tepkiler değil, satışın 42 bin liraya gerçekleşmiş olmasıydı. Peki tamir edilemez haldeki araçları kim, neden satın alıyor?

Kaynak : TRT
Eklenme : 28 Eylül 2022 23:08
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İlana konulan hurda araç 42 bin liraya satıldı

Fiyatı herkesi şaşkına çevirdi, gören inanmakta güçlük çekti...

Modifiye edildiği iddiası ile fiyatı şişirilen eski araçlarla sık sık karşılaşıyoruz. Ancak bu sefer, bunun da ötesinde bir örnek var. Neredeyse otomobile benzer hiçbir yanı kalmamış bu araç için internete ilan verildi ve 49 bin 500 lira istendi.

Otomobil Tamircisi Eyüp Akdağ, "Alıcı bunu özlem duyduğu bir arabaysa zamanında alamadıysa alıyor, özlemini gideriyor. Yani bir de bütçe ister bu. Yani o arabayı bugün yapmak korkunç bir bütçe" diye konuştu.

Akdağ, aracı alan kişinin, yaptırma maliyeti için 350-500 bin lira arasında bütçe ayırması gerektiğini söyledi. Bu bütçenin en büyük nedeni ise parçaların birçoğunun yurtdışından getirilmesi.

Satışa sunulan bu araçla ilgili tek dikkat çeken şey fiyatı değildi. Ağır hasarlı olduğu görünen araç "hasarlı" ibaresi ile satılıyordu.

Satın alan kişinin aracın parçalarını satamayacağını söyleyen Akdağ, "Bana gösterdiğiniz araçta elle tutulur hiçbir şey yok. Mesela kasasında hiçbir şey yok. Çok uzun süre yaptığı için mekaniği de bir iş görmez" dedi.

Hurdaya bu para neden veriliyor?

Araç 42 bin liraya alıcı buldu ve ilan kaldırıldı. Peki bu otomobil, tamiri bu kadar külfetli ve zahmetli ise neden satın alınıyor?

Hurdaya dönse de hurdaya çıkarılmamış bu araçların şase ve motor numarası alınıyor. Hurdaya çıkarılmış başka bir araca monte ediliyor.

Bu şekilde aracın hurdaya çıkarıldığı alıcıdan gizlenmiş oluyor. Önümüzdeki örnekte amaç bu mu bilinmez?

Ancak benzeri durumdaki araçların çoğunun bu tip dolandırıcılıklar için satın alındığı bir gerçek. Bu gibi durumların önüne geçmenin yolu da, satıştan önce ehliyetli bir ekspertize aracı kontrol ettirmekten geçiyor.

Ceyda Muslu - TRT Haber

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