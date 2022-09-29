29 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünya Habitat Günü Lansman Programı" ile Atatürk Havalimanı'ndaki İstanbul Konya Tanıtım Günleri'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00-17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afşin Bey İlkokulu'nda "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Valilik ve Belediyeyi ziyaret edecek, şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelecek.

(Şırnak/13.00/14.00/15.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Toptancı Hali'nde esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/07.30)

5- CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açılış konuşmasıyla başlayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Malezya Kıdemli Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanı Mohamed Azmin Ali ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Bakanların eş başkanlıklarında Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi İlk Toplantısı yapılacak. Serbest Ticaret Anlaşmasını Revize Eden 1 No'lu Protokol ve Ortak Ekonomi ve Ticaret Konseyi Toplantı Tutanağı İmza Töreni düzenlenecek.

(Ankara/17.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze-Darıca Metro Hattı Işık Görme Töreni'ne iştirak edecek.

(Kocaeli/10.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı ekonomik güven endeksi ile temmuz ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.00/14.30)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Türkiye 8. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması" açılış törenine katılacak.

(Konya/17.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Intercontinental İstanbul Otel'de düzenlenecek Türkiye Otelciler Birliğinin aylık toplantısına iştirak edecek.

(İstanbul/13.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

(Wesseling)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtları 2022- 2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Faz Yurt Yerleştirme Sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/10.00)

2- 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te başlayacak. Bakan Kasapoğlu da oyunlara katılacak.

(Bursa/16.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü maçında Polonya'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Gdansk/18.30)

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu mücadelesi 4 maçla tamamlanacak.

5- Türkiye Basketbol Federasyonu ile VavaCars arasındaki sponsorluk imza töreni İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)