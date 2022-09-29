Mir'e alternatif 'Ticket'

Azrayı katleden mühendis cezaevinde ölü bulundu
Azrayı katleden mühendis cezaevinde ölü bulundu
Yazın Son Fırsatı, Güneş Gözlüklerinde 1000 TL İndirim!..
Yazın Son Fırsatı, Güneş Gözlüklerinde 1000 TL İndirim!..
Sponsorlu İçerik
3 yeni havalimanı geliyor! Türkiye yüksekten uçuyor
3 yeni havalimanı geliyor! Türkiye yüksekten uçuyor
Sosyal konut dizginledi: Ev ve kira fiyatları düşüyor
Sosyal konut dizginledi: Ev ve kira fiyatları düşüyor
Kahraman polisin son sözleri
Kahraman polisin son sözleri
Kabinede değişiklik olacak mı? Erdoğan yanıtladı
Kabinede değişiklik olacak mı? Erdoğan yanıtladı
3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim verilecek
3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim verilecek
Erdoğan: Yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmeliyiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmeliyiz
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı
Uzmanından 'altın' açıklaması: Şimdi alan kazançlı çıkar
Uzmanından 'altın' açıklaması: Şimdi alan kazançlı çıkar
50 ili ilgilendiriyor! Asrın projesi yüzde 98 tamamlandı
50 ili ilgilendiriyor! Asrın projesi yüzde 98 tamamlandı
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nun iptali istemine ret
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nun iptali istemine ret
Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
Bakan Kurum: Orta gelir grubu kampanyasını ekim ayında açıklayacağız
Bakan Kurum: Orta gelir grubu kampanyasını ekim ayında açıklayacağız
Açlık sınırı 7 bin TL, yoksulluk sınırı 23 bin TL
Açlık sınırı 7 bin TL, yoksulluk sınırı 23 bin TL
Akar: Mersin'deki PKK saldırısı Suriye'de organize edildi
Akar: Mersin'deki PKK saldırısı Suriye'de organize edildi
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Aile Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Çiftçi 8 milyar liralık borçtan kurtulacak
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili 22 zanlı yakalandı
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Kirli plan deşifre oldu! Terörün hedefi 2023 seçimi
Advertisement
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Mir'e alternatif 'Ticket'

Bankalar Mir sistemini durdurunca turizmciler Ruslar'ın mağdur olmaması için formül geliştirdi. Mir sistemine alternatif olarak Ticket kart gündeme geldi.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 29 Eylül 2022 08:41
Yazdır
Mir'e alternatif 'Ticket'

Türk bankalarının tamamı Rusya ödeme sistemi Mir'den çıktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından "Rus turist ülkemizde nasıl harcama yapacak?" sorusu akla geldi.

Rus turistlerin ağırlıklı olarak paket turlarla ülkemize geldiğine dikkat çeken turizmciler, otel ve uçak paketlerinin peşin satıldığını, bu kararın dışarıda yemek, alışveriş, eğlence gibi ekstra harcamaları etkileyebileceğini belirtiyor. Buna karşı önlem almak için harekete geçen turizmciler, ticket kart benzeri bir formül üzerine çalışıyor.

9 AYDA 500 MİLYON DOLAR

Bankalardan edinilen bilgilere göre, Ruslar Türkiye'de Mir kartla ocak ayından bugüne 500 milyon dolarlık harcama yaptı. Mir kartları ağırlıklı olarak paket turlarda değil, münferit olarak online sitelerden konaklama, uçak bileti alımında ve Türkiye'deki diğer harcamalarda kullanılıyor.

Bu kararla birlikte münferit turların paket turlara kayması bekleniyor. Çünkü paket turlarda oteller ödemelerini tur operatörlerinden alıyor ve hali hazırda havale sisteminde bir sıkıntı yaşanmıyor.

BİREYSEL YERİNE PAKET TUR

Rusya'nın en büyük tur operatörlerinden biri olan Pegas Touristik'in BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, bu kararın tur operatörlerine olumsuz bir etkisinin olmayacağını söyledi. Sancar, "Mir kartlar daha çok münferit gelişlerde kullanılıyordu. Şimdi onlar da paket turlara yönelecektir. Çünkü biz paketi Rusya'da satıyoruz.

Ödemesini alıyoruz. Bunu da Türkiye'deki otellere gönderiyoruz" dedi. Kararın ekstra harcamaları etkileyebileceğini anlatan Sancar, "Bizden paket alıp gelen bir Rus dışarıda yemek yediğinde, alışveriş yaptığında ya da rafting, kayak vs gibi ekstra turlara katıldığında kredi kartı kullanıyordu. Tüm bu harcamaları için yanında yüklü miktarda nakit getirmesi sıkıntı olabilir" diye konuştu.

YENİ FORMÜLE ÇALIŞIYORLAR

Turizmciler, sorunun çözümü için yaptırımları delmeden ticket kart benzeri bir formül üzerine çalışıyor. Buna göre, Rusya'dan gelecek turistler tur paketlerini satın alırken 'ticket' benzeri bir kart için de para ödemesi yapacak. Restoran, alışveriş, eğlence mekanlarında bu kartı kullanabilecek. Rus turistlerin burada ticket kartlarıyla harcadığı parayı tur operatörleri restoran, alışveriş, eğlence mekanlarına gönderecek.

ANTALYA'DA SEZON YOĞUN GEÇTİ

Rus turistin ülkemizde en çok tercih ettiği lokasyon Antalya. Buraya da ağırlıklı olarak paket turlarla gelen Ruslar, dışarıda yemek, alışveriş, ekstra turlar gibi harcamalarda Mir kredi kartını kullanıyordu.

Yeni bir formül devreye alınıncaya kadar Rusların nakit parayla gelmesi gerektiğini anlatan turizmciler, "Bu bir miktar ekstra harcamaların oranını düşürür. Ancak Rus turistin en yoğun geldiği sezon mayıs-eylül arası. Yani bu karar yoğun sezonda alınmadığı için kötünün iyisi bir durum yaşıyoruz. Şu anda Antalya otelleri için çok büyük etkisi olmaz" diyor.

KREMLİN: ABD, TÜRK BANKALARINA BASKI YAPTI

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin Türkiye bankalarına benzeri görülmemiş bir baskı ile yaptığını açıkladı. Peskov, Türk kamu bankalarının Rusya'nın Mir kart ödeme sistemini kullanmayı bırakmaya zorlandığını kaydetti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bankalar ve ekonomik operatörlerin ABD'nin çok güçlü baskısı altında oldukları açık. Bu karar tamamen benzeri görülmemiş baskı altında verildi. Bu baskıya karşı koymak için yolları ortaklaşa değerlendirmemiz gerekli" diye konuştu.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi, Mir ödeme sistemini kullanan finansal kuruluşlara yaptırım uyarısında bulunmuştu. 19 Eylül'de İş Bankası, "OFAC açıklamalarını gördük, değerlendiriyoruz.

KAPAT [X]

Bu süreçte Mir operasyonunu askıya aldık" açıklaması yaptı. Aynı gün Denizbank da sistemden çıktığını duyurdu. Dün de üç kamu bankası Mir'den çıktıklarını açıkladı. Mir, Mayıs 2017'de Rusya Merkez Bankası tarafından geliştirilmişti.

Betül ALAKENT

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Boru hatlarına stratejik sabotaj! 2 milyar euroluk gaz yok oldu
Boru hatlarına stratejik sabotaj! 2 milyar euroluk gaz yok oldu
3 yeni havalimanı geliyor! Türkiye yüksekten uçuyor
3 yeni havalimanı geliyor! Türkiye yüksekten uçuyor
Sosyal konut dizginledi: Ev ve kira fiyatları düşüyor
Sosyal konut dizginledi: Ev ve kira fiyatları düşüyor
İlana konulan hurda araç 42 bin liraya satıldı
İlana konulan hurda araç 42 bin liraya satıldı
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı

Bu Habere Tepkiniz

Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanlığının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yargı mensuplarına yönelik temyiz kararlarını incelemeye devam ediyoruz.
Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

15 hizmet yılını tamamlayan 5510 kapsamındaki memur yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabilir, ancak hizmet tamamlama tarihi emeklilik yaşını belirleyici olmaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken, yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi sona eren ve Devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlayan davacının emsal intibakının yapılması gerektiğine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onadı.
MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 22.09.2022 tarihli, 58539001 sayılı ve 2022/20 nolu "Aday Öğretmenlerin Adaylık Süreci" konulu genelge yayınladı.
KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, KKTC vatandaşı olan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlisi olarak çalışan davacı tarafından, "başasistanlık" sınavına katılmak için yaptığı başvuruya ilişkin olarak açılan davada kararını verdi.
'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı

'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı
Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
İDDK: Diyanete atanmadan önceki tespitlerde meslekten çıkartılmaya gerekçe olabilir

İDDK: Diyanete atanmadan önceki tespitlerde meslekten çıkartılmaya gerekçe olabilir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, davacının göreve atanmadan önce tespit edilen özel hayatına ilişkin değerlendirmenin meslekten çıkartılmaya gerekçe olabileceğini belirterek aksi yöndeki Daire kararını bozdu.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Savunmada yeni sayfa 'Nüfuz Edici Bomba' ile açıldı

Savunmada yeni sayfa 'Nüfuz Edici Bomba' ile açıldı

Türk savunma sanayisindeki yerlileştirme çalışmaları kapsamında üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombalar Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunulmaya başlandı.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Ünlü oyuncu dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi

Döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde gördüğümüz kapıcı Bayram rolüyle gönüllere taht kuran Meriç Özkaya, geçtiğimiz gün dünyaevine girdi.