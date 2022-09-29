Dolar 18,53 TL'ye yükseldi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,53 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 17:45
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5160
|18,5170
|18,5290
|18,5300
|Avro
|17,9250
|17,9260
|18,0400
|18,0410
|Sterlin
|20,0020
|20,1020
|20,2690
|20,3710
|İsviçre Frangı
|18,9270
|19,0220
|18,8290
|18,9230
|ANKARA
|ABD Doları
|18,4860
|18,5660
|18,4990
|18,5790
|Avro
|17,8850
|17,9650
|18,0000
|18,0800
|Sterlin
|19,9420
|20,1520
|20,2090
|20,4190