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GSB yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı.

Eklenme : 29 Eylül 2022 10:39
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GSB yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurtlarında yerleştirme oranının yüzde 92'ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurtları 2022- 2023 eğitim öğretim yılı 2. faz yurt yerleştirme sonuçlarına ilişkin Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Sonuçlanan 2. fazın gençlere ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu, "Yurtlarımız 81 ilimizde, ilçelerimizde eşi benzeri olmayan bir hizmet anlayışı, kapasite ve heyecanla devam ediyor. Bu yıl ilk üniversiteye yeni başlayacak 316 bin 460 öğrenci ile eğitimi devam eden 98 bin 845 öğrenci ilk süreçte tekrar başvuru yaptı. Yerleştirmeler tamamen dijital ortamda, 12 kamu kurumunun değerlendirme, analiz süreciyle objektif olarak yapıldı. Gelir, başarı ve sosyal durum baz alındı." dedi.

İlk fazda yüzde 80'lik bir yerleştirme oranıyla rekor kırdıklarını ve 41 il merkezindeki tüm başvuran öğrencilerin yerleştirildiğini hatırlatan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu çok güçlü bir başarı. Tesadüf değil. Bu başarının arkasında 20 yıllık bir süreç var. Her yıl üstüne yeni çalışmaların eklendiği bir vizyon, doğru zamanda, doğru yerde yapılan yatırımlar var. Gençlik için sürekli gayret gösteren devasa bir kadro var. Bu başarının arkasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın genç odaklı hizmet ve siyaset anlayışı var. Gençleri önceleyen bir liderlik vizyonu var. Bundan tam 2 hafta önce bu güzide mekanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 105 yeni yurdun ve 223 bin yeni kapasitenin resmi devreye alınışını gerçekleşirdik."

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl da yurtlarda hiçbir ücret artışı olmayacağını müjdelediğini de anımsatarak, "Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi yurt ücretlerimiz aylık 250-400 lira arasında değişiyor. Yurtlarımız tam donanımlı bir yaşam merkezi olarak uygun fiyat politikası ve yüksek bir memnuniyet oranıyla gençlerimizin her daim hizmetinde. Kabine Toplantısı sonrası Sayın Cumhurbaşkanımız bu yıl beslenme yardımını rekor bir artışla 25 liradan 60 liraya çıkardı. Bu yıl her ay 1800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Öğrenim kredilerinde de geri ödemelerde ÜFE farkı yükünü nasıl gençlerimizin omzundan aldıysak, dünyada yaşanan ekonomik süreçler sonucunda da gençlerimizin etkilenmemelerini sağlamak için gerekeni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Büyük bir başarı yakalayarak 2. fazı tamamladıklarını anlatan Kasapoğlu, "Bugün itibarıyla 2. faz neticesinde yurtlarımızda talep karşılama oranımız yüzde 92 oldu. 2. fazı da önemli bir rekorla tamamlamış olduk. Bugünkü verilerimize göre her 100 öğrenciden 92'sini yerleştirmiş olduk. Bundan 22 sene önce başvuran 100 kişiden 12'sinin yurtlara yerleştiğini göz önüne aldığımızda bugün itibarıyla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görürüz. Daha 3. ve 4. fazlarımız var. Bu gurur Türkiye'nin gururdur." diye konuştu.

Yerleştirmede 2. faz sonunda 60 ilde yedeksiz bir şekilde il merkezlerinde başvuran herkesin yerleştiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Bu süreçlerin sonunda il il, ilçe ilçe yaptığımız detaylı çalışmalarımızı, fazlarımızı başarıyla tamamlayacağız. İnşallah 3 Ekim'de yeni bir süreç var. Yatay, dikey geçiş, yüksek lisans, ve doktora yapacak arkadaşlar ek kontenjan vesilesiyle özel yetenekle yerleşen arkadaşlarımızın da bir başvuru süreci olacak. Bunu da 3-5 Ekim tarihlerinde alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, üniversiteler için şehir değiştirecek öğrenciler için de gar, havalimanı ve otogarlar da bakanlık stantlarının olacağını, gençlere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

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