Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak

AK Parti, EYT'nin de bulunduğu kanun teklifi detaylarını açıkladı
AK Parti, EYT'nin de bulunduğu kanun teklifi detaylarını açıkladı
Yazın Son Fırsatı, Güneş Gözlüklerinde 1000 TL İndirim!..
Yazın Son Fırsatı, Güneş Gözlüklerinde 1000 TL İndirim!..
Sponsorlu İçerik
AK Parti seçim kampanyası için 28 Ekim'de düğmeye basacak
AK Parti seçim kampanyası için 28 Ekim'de düğmeye basacak
Bakan Nebati açıkladı...'Maliye Akademisi' kuruluyor
Bakan Nebati açıkladı...'Maliye Akademisi' kuruluyor
Yargıtaydan hekimlerin 'aydınlatma yükümlülüğü'ne ilişkin karar
Yargıtaydan hekimlerin 'aydınlatma yükümlülüğü'ne ilişkin karar
Tüketiciler için yeni dönem 1 Ekim'den itibaren başlayacak
Tüketiciler için yeni dönem 1 Ekim'den itibaren başlayacak
FETÖ'nün 'İçişleri yapılanması' operasyonunda 9 gözaltı
FETÖ'nün 'İçişleri yapılanması' operasyonunda 9 gözaltı
MİT Suriye'de düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı yakaladı
MİT Suriye'de düzenlediği operasyonla 3 PKK'lı yakaladı
Azra'yı katleden mühendis cezaevinde ölü bulundu
Azra'yı katleden mühendis cezaevinde ölü bulundu
3 yeni havalimanı geliyor! Türkiye yüksekten uçuyor
3 yeni havalimanı geliyor! Türkiye yüksekten uçuyor
Sosyal konut dizginledi: Ev ve kira fiyatları düşüyor
Sosyal konut dizginledi: Ev ve kira fiyatları düşüyor
Kahraman polisin son sözleri
Kahraman polisin son sözleri
Kabinede değişiklik olacak mı? Erdoğan yanıtladı
Kabinede değişiklik olacak mı? Erdoğan yanıtladı
3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim verilecek
3,8 milyon kamu personeline uzaktan eğitim verilecek
Erdoğan: Yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmeliyiz
Erdoğan: Yıl sonuna kadar faizi tek haneye indirmeliyiz
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
25 Ekim'de 5 bin konutun temeli atılacak: İşte o iller
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı
Restoranlardan nakit ödemeye indirim hazırlığı
Uzmanından 'altın' açıklaması: Şimdi alan kazançlı çıkar
Uzmanından 'altın' açıklaması: Şimdi alan kazançlı çıkar
50 ili ilgilendiriyor! Asrın projesi yüzde 98 tamamlandı
50 ili ilgilendiriyor! Asrın projesi yüzde 98 tamamlandı
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nun iptali istemine ret
AYM'den Milletvekili Seçimi Kanunu'nun iptali istemine ret
Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT, sözleşmeli personel ve asgari ücret açıklaması
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
İşte TOGG'un satışa sunulması beklenen fiyatı
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Bakan Özer: Öğretmen kariyer sınavları her yıl tekrarlanacak
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi açıldı
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
Konut projelerine 1'den fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacak
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
İstanbul'da dayaktan kurtaran polise kafa attı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
Adalet Bakanlığı personelinin promosyonu yatırılmaya başlandı
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
İzmir'de 'doktor ile hasta arasındaki tartışmaya' soruşturma
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
Bakan Mehmet Muş'tan muhafaza memurlarına ödül
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
'3600 Ek Gösterge' düzenlemesindeki eksiklikler giderilmeli'
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak

Trakya'da Bulgaristan'daki seçim için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ da 18 olmak üzere 28 sandık kurulacak- Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş:- "Türkiye'de 100 bine yakın vatandaşımız oy kullanmakta. Derneklerin yaptığı çalışmalarla bu sayı belki 120 bini bulabilir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 10:58
Yazdır
Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Bulgaristan'da 2 Ekim'de yapılacak seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Güneş, AA muhabirine, Bulgaristan'daki seçim maratonunun geçen yıldan bu yana devam ettiğini söyledi.

Bulgaristan'daki seçimler için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşların oy kullanacağını belirten Güneş, "Dernek olarak vatandaşları bilgilendirip yasal ve demokratik hakları olan oy kullanmalarını teşvik ediyoruz. Sandığa gelmelerini ve oy kullanarak haklarını kullanmalarını istiyoruz." dedi.

Edirne ve Keşan ilçesinde 3 sandık kurulacağını ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"Keşan ilçemizde 1, Edirne merkezde 2 sandık olacak. Edirne'deki sandıklardan biri Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğunda diğeri ise Göçmen Evleri'nin olduğu muhitteki 75. Yıl İlköğretim Okulunda, Keşan ilçesindeki de Keşan Lisesinde kurulacak.

Vatandaşlarımızdan isteğimiz, arzumuz haklarına sahip çıkmaları ve sandığa gitmeleridir. Dünyanın her tarafındaki Bulgaristan vatandaşlarını oy kullanmaya davet ediyoruz. Oy kullandığımız sürece hükümetler uzun süreli ve istikrarlı olur. Buda iki ülke arasındaki ilişkilerin pekişmesine, sağlamlaşmasına ve insanlarımızın rahat bir nefes almasına sebep olur."

Güneş, Bulgaristan'ın geçen seneden bu yana dördüncü seçimi gerçekleştirmek için sandığa gideceğini hatırlattı.

- İlk kez elektronik oylama olacak

Bulgaristan'da istikrar istediklerini vurgulayan Güneş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'de 100 bine yakın vatandaşımız oy kullanmakta. Derneklerin yaptığı çalışmalarla bu sayı belki 120 bini bulabilir. 300 bine yakın vatandaşımız var, gelin bunu hep birlikte sandığa yansıtalım. Çünkü bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirecek, daha sağlam ortak bir geleceğe adım atmamızı sağlayacaktır.

Edirne'de kurulacak sandıklarda bu yıl ilk kez elektronik oylama gerçekleşecek. Bu hususta vatandaşlarımızın sakin, umutlu ve basit şekilde oy kullanabileceklerini ifade etmek isterim. Pusulaya nazaran daha kolay oy kullanacaklardır. Makinayla sadece dokunarak istediğinizi seçmek ve iki defa onaylama kaydıyla oyunuz geçerli sayılacaktır. Bu sayede geçersiz oy kalmayacaktır. Sandığa gelin oyunuzu atın."

Bu arada Trakya'da Bulgaristandaki seçim için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ da 18 olmak üzere 28 sandık kurulacak.

- Erken genel seçim kapsamında sandığa gidilecek.

Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede 2 Ekim'de erken genel seçim yapılması kararı alınmıştı.

KAPAT [X]

Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 15'inci kez genel seçimde oy kullanmaya hazırlanıyor.

4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım 2021'de yapılan üç genel seçimin ardından seçmenler, hükümetin kurulamaması nedeniyle bu sefer erken genel seçim için sandık başına gidecek.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
AK Parti, EYT'nin de bulunduğu kanun teklifi detaylarını açıkladı
AK Parti, EYT'nin de bulunduğu kanun teklifi detaylarını açıkladı
AK Parti seçim kampanyası için 28 Ekim'de düğmeye basacak
AK Parti seçim kampanyası için 28 Ekim'de düğmeye basacak
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, gıda israfına karşı çağrı yaptı
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, gıda israfına karşı çağrı yaptı
'Tutuklu gazeteciler' raporu CHP'nin başını ağrıtacak
'Tutuklu gazeteciler' raporu CHP'nin başını ağrıtacak
Avrupa için bir kritik uyarı daha geldi: Hızla resesyona doğru gidiyor
Avrupa için bir kritik uyarı daha geldi: Hızla resesyona doğru gidiyor
29 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları
29 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin birçok maddesi için açılan iptal davasında son noktayı koydu.
Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanlığının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yargı mensuplarına yönelik temyiz kararlarını incelemeye devam ediyoruz.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

15 hizmet yılını tamamlayan 5510 kapsamındaki memur yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabilir, ancak hizmet tamamlama tarihi emeklilik yaşını belirleyici olmaktadır.
Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken, yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi sona eren ve Devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlayan davacının emsal intibakının yapılması gerektiğine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onadı.
MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 22.09.2022 tarihli, 58539001 sayılı ve 2022/20 nolu "Aday Öğretmenlerin Adaylık Süreci" konulu genelge yayınladı.
KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, KKTC vatandaşı olan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlisi olarak çalışan davacı tarafından, "başasistanlık" sınavına katılmak için yaptığı başvuruya ilişkin olarak açılan davada kararını verdi.
'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı

'Biyoloji Dersinin 3 saatten 2 saate indirilmesine' açılan dava sonuçlandı
Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Polis akademisinden başarısız olanların tazminat ödemelerine ilişkin önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Düğünde çıkan istek şarkı kavgasında gelin ile bazı davetliler darbedildi

Düğünde çıkan istek şarkı kavgasında gelin ile bazı davetliler darbedildi

Gelin ile damat tarafı arasında halayda çalınacak şarkı nedeniyle çıkan tekme tokatlı kavga cep telefonu kamerasınca kaydedildi
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Ünlü oyuncu dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi

Döneme damgasını vuran ve reyting rekorları kıran Masumlar Apartmanı dizisinde gördüğümüz kapıcı Bayram rolüyle gönüllere taht kuran Meriç Özkaya, geçtiğimiz gün dünyaevine girdi.