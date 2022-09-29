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AK Parti, EYT'nin de bulunduğu kanun teklifi detaylarını açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 2022 bitmeden yasalaşacak, 2023'ten itibaren hayata geçecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 29 Eylül 2022 11:55
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- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firmaların iki temsilcisine "yeşil pasaport" verileceğini bildirdi.

Elitaş, 1 Ekim Cumartesi günü başlayacak 27. Dönem 6. Yasama Yılı öncesi, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini söyleyen Elitaş, TBMM'yi, 2023 yılı bütçe görüşmelerine kadar yoğun bir gündemin beklediğini söyledi.

Meclisin yeni yasama yılında ilk işinin kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni yasalaştırmak olacağını dile getiren Elitaş, TBMM Genel Kurulunda gelecek hafta Anayasa Mahkemesi ile Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçiminin yapılacağını bildirdi.

Yeni yasama yılında AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığına sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detaylarını anlatan Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bakanlar tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve yasal düzenleme gerektiren konuların teklifte yer alacağını belirtti.

- Çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği

Kredi Yurtlar Kurumuna borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğal gaz desteklerinin 1000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.

AK Parti iktidarı döneminde, doğal gaz olmayan yerlerde kömür yardımının yaklaşık 20 yıldır kesintisiz sürdüğünü hatırlatan Elitaş, "Kömür yardımı yaptığımız dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın doğal gaz ihtiyaçları da varsa, devlet onlara katkı sağlayarak işverenleri de bu işe ortak etmeye uğraşıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çalışmalarını yapıyor." bilgisini paylaştı.

Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydetti.

- İhracatçılara "çifte pasaport"

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz." dedi.

Elitaş, yeşil pasaportla ihracatçıların yurt dışına daha kolay çıkış yapabileceğini ifade etti.

İhracatçılara yeşil pasaport müjdesini Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştüklerini aktaran Elitaş, "Ticaret Bakanımız ihracata çok ehemmiyet veriyor. Ben de eski Ekonomi Bakanı, eski Türkiye İhracatçılar Meclisi üyesi ve eski İhracatçılar Birliği Başkanı görevini yapan biri olarak bunun çok önemli bir düzenleme olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

AK Parti iktidarı döneminde ihracata yönelik önemli bir süreç başlatıldığını dile getiren Elitaş, 20 yıl önce yılda 36 milyar dolar ihracat yapabilen Türkiye'nin, 2022 sonunda 250 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağını belirtti.

- Çatılarda güneş enerjisi ile elektrik üretimine teşvik

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Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu anımsatan Elitaş, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, diğer kurum ve kuruluşlarla görüştük. Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı. Güneşin önemli bir enerji kaynağı olduğunu belirten Elitaş, şöyle konuştu:

"Daha önce konutların çatılarındaki güneş panelleri kendisini 17-18 yılda amorti ederken bu süre şu anda güneşin verimliliğine bağlı olarak 4-5 yıla kadar düştü. 50 kilovatlık bir güneş panelinin yıllık maksimum elde edeceği gelir yaklaşık 200-250 bin lira. 240 bin liralık hasılatın vergiden muaf olması çatılarda güneş enerjisinden elektrik üretimini teşvik edecek. Bildiğim kadarıyla bir kurum, çatılardaki elektrik üretimini destekleyebilmek için 1-2 yıllık ön ödemesiz program düzenlemeye çalışıyor. Çatılarda güneş enerjisini teşvik edersek önemli bir gelişme, katkı sağlamış olacağız."

- "3 milyon vatandaşımızı icradan kurtaracağız"

Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini söyleyerek, "GSM kuruluşları, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek." dedi.

Söz konusu şirketlerin, bu kapsamdaki alacaklarını "değersiz alacak" yazabilmesi için çeşitli yöntemler olduğuna işaret eden Elitaş, şöyle devam etti:

"İcra safhasına gitmesi, takipte olması lazım ve 3 yıl bilançosunda, karşılık hesaplarında tutması gerekiyor. Bunu tahsil ederse vergiye tabi, tahsil edemezse üçüncü yılın sonunda değersiz alacak haline getirme imkanı söz konusu ama hem vatandaşa katkı hem de şirketlere kolaylık sağlasın diye kamu, Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu doğrudan doğruya değersiz alacak yazdırarak şirketlere bir imkan tanımış oluyor.

Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmını ödememe durumu söz konusu. Varlık yönetimi şirketleri ile BDDK, TMSF, Hazine ve Maliye Bakanlığı anlaşmayı yaptı. Alacakların 2 bin 500 liralık kısmını da buradan istisna etmiş olacağız. Yaklaşık 1 milyon kişinin bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından dolayı sıkıntıları bertaraf edilmiş olacak. Diğer taraftan doğal gaz, elektrik dağıtım ve GSM şirketlerinin genel anlamda 2 bin liraya kadar olan alacakları konusunda 2 milyon kişiyi ilgilendiren dosya söz konusu. İki düzenleme kapsamında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı icra kapılarından kurtarmış olacağız."

- "Kur korumalı mevduat uygulaması 1 yıl uzatılacak"

Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021'de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, "Mart 2022'de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Yasanın içeriğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil, yalnızca süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatmış oluyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo karlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar." diye konuştu.

Mustafa Elitaş, çalışmaları süren kanun teklifinin gelecek hafta TBMM Başkanlığına sunulacağını bildirdi.

- "Düzeltmek AK Parti iktidarına düştü"

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin, hem geçmiş dönemdeki hakları teslim eden hem de daha önceki dönemlerde haksızlığa uğrayan kişilerin mağduriyetlerini gidermek için ne gerekiyorsa yapan bir siyasi parti olduğunu belirten Elitaş, "Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili durum varsa bu, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Yaşar Okuyan'ın bir hediyesi. Bunu da düzeltmek AK Parti iktidarına düştü. Bu konuda herkes farklı yorumlar yaptığı takdirde çeşitli umutlar, değişik beklentiler ortaya çıkabilir. Kamuoyunda ortaya çıkan beklentilerin tamamının karşılanması mümkün değil. Beklentiler kabul görmeye başladığı anda istenilen olmadığı takdirde büyük bir umutsuzluğa düşme, hayal kırıklığı durumu ortaya çıkabilir. Vedat Bilgin hocamızın açıklamalarından başka hiçbir açıklamayı dikkate almayın." dedi.

Enflasyona da değinen Elitaş, piyasada olağan dışı fiyat artışlarının ortadan kalktığını belirterek, "Organize sanayi bölgelerinde müthiş bir yatırım iştahı ve iklimiyle karşı karşıyayız. Bunlar üretime döndüğü takdirde arz yönlü sıkıntıyı ortadan kaldırıp talep baskısını da bertaraf ederek fiyatlarda bir denge ortaya çıkmış olacak. Aralık ayından itibaren enflasyonda hızlı bir düşüşün olacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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