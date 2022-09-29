KPSS Önlisans giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM internet sitesinde KPSS Önlisans giriş belgelerini yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 29 Eylül 2022 14:01
KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı
(29 Eylül 2022)
2022-KPSS Ön Lisans Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Eylül 2022 tarihinde 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklertir.
DİKKAT!
09 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Ön Lisans için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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