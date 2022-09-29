İkinci el araç satışında şirketlerin 'Taahhüt' talepleri reddedildi

Rekabet Kurulu, ikinci el araç satışında faaliyet gösteren 4 platforma kendi aralarında yaptıkları centilmenlik anlaşmaları ile rekabeti ihlal ettikleri iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmada, tüketicilerin internet üzerinden binek ve ticari araçlarla ilgili yaptıkları aramalarda alternatif şirket bulma seçeneklerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı araştırılıyor.

Soruşturma yürütülen bazı şirketler taahhüt verme yönünde talepte bulundu. Rekabet Kurulu, taleplerin soruşturmaya konu rekabet endişelerini giderebilecek nitelikte olmadığına karar verdi.

İlgili anlaşmaların açık ve ağır ihlal olarak değerlendirilebilecek nitelikte olması gerekçesiyle talepleri reddetti. Rekabet soruşturması normal seyrinde devam edecek.