Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahmininde yer alan bilgilere göre; hafta sonu ülke genelinde sıcak ve güneşli bir hava hakim olurken, hafta başı hava sıcaklıkları düşecek ve yağış etkisini gösterecek.
Kaynak : TRT
Eklenme : 29 Eylül 2022 22:00
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu yayımladı.
Pazartesi günü yurt genelinde yağış etkili olacak ve sıcaklıklar da düşecek.
Hafta sonu sıcak ve güneşli hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
Karadeniz, İç Ege ve Göller Yöresinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız