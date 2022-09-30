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30 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları

30 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 00:01
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30 Eylül 2022'den önemli gündem başlıkları

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çiçekdağı ilçesinde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak edecek.

(Kırşehir/17.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenecek 12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi Tanıtım Toplantısı ile Etiler Huzurevi'ndeki Yavuz Bingöl konserine katılacak.

(İstanbul/10.00-15.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın toplantısı düzenleyecek, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, temel atma ve toplu açılış törenine iştirak edecek.

(Samsun/10.30-15.30)

4- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme ile Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kütahya/11.00-15.00)

5- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığının 51'inci Dönem Kurs Kapanış Töreni'ne iştirak edecek.

(Isparta/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının e-Devlet üzerinden yapılmasına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nda incelemede bulunacak ve basın açıklaması yapacak.

KAPAT [X]

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret istatistikleri ve hizmet üretici fiyat endeksi verileri ile ocak-haziran dönemi elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camisi açılışına katılacak, hutbe irat edecek, hafızlık merasimine iştirak edecek.

(Karaman/10.00-15.00)

2- YÖK Başkanı Erol Özvar, ODTÜ Kürek Takımıyla buluşacak.

(Ankara/08.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sinema Müzesi'nde Stanley Kubrick Sergisi'nin tanıtım toplantısına ve Atatürk Kültür Merkezi'nde "Synesthetic Cube", "Yolda", "Geomart - UT17" ve "İstanbul" sergilerinin ön gösterimine iştirak edecek.

(İstanbul/12.00/18.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İznik'te devam eden 4. Dünya Göçebe Oyunları kapsamında yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Altıncı Bakanlar Toplantısına katılacak.

(Bursa/17.00)

2- Ampute Futbol Dünya Kupası, Türkiye'nin ev sahipliğinde başlayacak. A Grubu'nda bulunan Türkiye, açılış maçında Fransa ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu, Türk Telekom ile Darüşşafaka arasında oynanacak maçla başlayacak.

(Ankara/19.00)

4- Türkiye Basketbol 1. Ligi takımlarının mücadele ettiği Erkekler Federasyon Kupası'nın finalinde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00)

5- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk maçında Fenerbahçe HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/13.00)

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