Bunun Yunan yapmadı: Yunan bizden daha muhafazakar

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim turizm sektörüne de yansıyor. Siyasi krizin yaşanmaya başladığı tarihten itibaren Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş yaşanıyor. Ancak Türkiye'de durum farklı. Türkler Yunanistan'a tatil için gitmeye devam ediyor. Yaşanan krizin Türkiye tarafında ticarete ve turizme yansımadığını söyleyen turizm sektörü temsilcileri "Yunanlar bu konuda daha muhafazakar. Yaşanan siyasi gelişmelerde hemen aksiyon alıyorlar. Bunu rakamlardan da anlayabiliriz. Türkiye'ye gelen turist sayısında düşüş var, rezervasyon iptalleri yaşanıyor. Belki güvenli görmedikleri belki de siyasi sebeplerden bu kararı alanlar var. Ancak Türkler Yunanistan'a gitmeye devam ediyor. Bu bir tercih meselesi. Kriz var diye ticaret ve turizm durmamalı" açıklamasında bulunuyor.

Yunanistan'ın Türk turizmi için çok büyük kayıp olmayacağını söyleyen turizmciler "Bizim en büyük pazarımız Rusya, Ukrayna ve Avrupa. Şu an seferberlik ve savaş sebebiyle kuzeyden fazlasıyla turist geliyor. Hatta otellerde doluluk oranları yüzde 75'leri geçti. Avrupalı turist ise kışı Türkiye'de geçirmek için geliyor. Ağırlıklı emekli kesim tercih ediyor. Dolayısıyla Yunanistan ve Türkiye arasında yaşanan gerilim nedeniyle Yunan turistlerin Türkiye'ye gelmemesi çok büyük bir sorun değil" açıklamasında bulundu.

1 MİLYAR AVRO HARCIYORUZ



Türkiye'den Yunanistan'a yılda ortalama 1 milyon Türk turist gidiyor. Pandemi nedeniyle bu rakam 250 bine kadar düşmüştü. Ancak bu yılbaşından itibaren rezervasyonlarda artış gözlemlendi. Yaşanan siyasi gerilim nedeniyle ise rakamlarda düşüş gözleniyor. Yunan tur operatörlerinden rezervasyon iptalleri geliyor. Türklerin Yunan'da yaptığı harcama ise yıllık 1 milyar avro civarında.

KAAN ZENGİNLİ