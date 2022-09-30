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Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz

KYK'da kalan öğrencilere verilen beslenme yardımının günlük 25 liradan 60 liraya, toplamda da 1800 liraya yükselmesi, yurtta çıkan yemeklerin öğrencilere "ücretsiz" olması anlamına geliyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 30 Eylül 2022 07:38
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Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlarda günlük beslenme yardımının 25 liradan 60 liraya çıkması öğrencileri sevindirdi. 1 Mart 2022'den bu yana sabah kahvaltısı 8,00 TL, akşam yemeği yardımı 17,00 TL olmak üzere toplam 25,00 TL lira olarak uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün verdiği müjdeyle beslenme yardımı arttırıldı ve menü sistemine geçilerek, günlük yemek yardımı 60 liraya yükseldi. Yeni uygulamayla, Bakanlığa ait yurtlarda kalan 850 bin öğrencinin tamamına aylık 1800 lira beslenme yardımı verilmiş olacak. Devlet yurtlarında barınan öğrenciler Bakanlığa teşekkür etti.

PARASINI VERSEK BU KADARINI YİYEMEYİZ

Samiha Ayverdi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Sınıf Öğretmenliği 2'inci sınıf öğrencisi Burcu Çalışkan (21) : "Yeni sistemle birlikte porsiyon dışında bir şey alırsan o zaman ücret ödüyorsun. Şu ana kadar porsiyonu tükettiğim için yemeğe ücret ödemedim. Çorba, birkaç çeşit ana yemek, salata, meze, ekmek, su var. Menü ücretinde yapılan artışla günlük yemek ücreti 60 liraya çıktı. Eskiye göre gayet iyi, karnımız doyuyor. Normalde sadece pilav ve ana yemek alabiliyorduk, şu an menü dışında almadığımız sürece ücretsiz. Ben uygulamayı beğendim. Parasını versek bu kadarını yiyemeyiz yemekler çok güzel."

ÜRÜNLERE ZAM GELMEYECEK

Gazi Süleyman Paşa Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Gazetecilik bölümü öğrencisi Mert Ergünöz (21): "Ben bu gelişmeyi çok olumlu buluyorum. Yemekler en azından tabldot tarzı yapıldığı için daha faydalı oldu. Diğer türlü yemekhaneleri özel şirketler işlettiği için, örneğin meyve suyunun piyasa fiyatı arttığında yurtta da fiyat artıyordu. Bu uygulamayla fiyatlar bir nevi eşitlendi. Sabah 2 poğaça, 1 meyve suyu alsak para ödemiyorduk ama 3 poğaça ve su alsak para veriyorduk. Mevcut şartlarda günlük yemek ücretiyle pilav, ana yemek ve çeyrek ekmek alınabiliyordu, ikinci ekmek için para veriyorduk. Sebze yemekleri uygundu ama tavuk veya etli yemekler cidden pahalıydı. Çok sevindirici bir gelişme."

ŞİMDİ FAZLA GELİYOR

Sağlık Yönetimi öğrencisi İslim Aslan (22): "Eski sistemde yediğimiz kadar alıyorduk, şimdi ise verilen yemek menüleri fazla geliyor. Bazılarını yiyemiyoruz, üzülüyorum açıkçası."

Konya Şemsi Tebrizi KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Çocuk Gelişimi öğrencisi Melek İçöz (23): "Uygulamayla birlikte bizim yurtta da birtakım değişiklikler oldu. Benim yemekle aram pek iyi değil zaten. Eğer yemek seçen biriyseniz, fiks menü pek iyi olmuyor."

100 öğrenciden 92'si yerleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu bakanlığa bağlı yurtların 2'nci faz yerleştirme sonuçlarını ve yurtlarda verilen yemek yardımlarının artırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, geçen yıl olduğu gibi bu sene de yurt ücretlerinin aylık 250 ile 450 lira arasında devam ettiğini belirterek, "Yurtlarımız tam donanımlı birer yaşam merkezi olarak hem uygun fiyat politikasıyla hem de yüksek bir memnuniyet oranıyla gençlerimizin her daim hizmetinde" diye konuştu.

FARK ÖDEMEDEN ALACAKLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası bu yıl beslenme yardımını rekor artışla 25 liradan 60 liraya çıkardığını açıkladığını hatırlatan Kasapoğlu, "Yurt sayısını ve kapasitesini büyüttüğümüz, yurt ücretlerinde güncelleme yapmadığımız gibi bu yıl her ay bin 800 lirayı beslenme desteği olarak gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu beslenme yardımı tutarıyla gençlerimiz her gün değişen menüleri, kaliteli bir şekilde sunulan yemekleri, doyurucu bir şekilde hazırlanan yemekleri tüm hassasiyetle hiçbir fark ödemeden almış olacaklar. Aynı şekilde uygulamamız kahvaltıda da gençlerimize sunuluyor. Kahvaltıya geç kalmış, kahvaltısını açık havada yapmak isteyen arkadaşlarımız içinse 'ücretsiz sandviç al götür' uygulamasını da başlatmış bulunuyoruz" dedi.

60 İLDEKİ YURTLARIN HEPSİ DOLDU

Bakanlık yurtlarındaki 2'nci faz yerleştirme sonuçlarını paylaşan Kasapoğlu, şunları söyledi: "2'nci faz neticesinde talep karşılama oranımızı yüzde 92 olarak gerçekleştirdik. İlk fazı nasıl rekorla tamamladıysak 2'nci fazı da önemli bir rekorla tamamlamış oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarımıza başvuran 100 öğrenciden 92'sini yurtlarımıza yerleştirmiş oluyoruz. Bu gurur Türkiye'nin gururudur. İlk fazda 41 ilimizi tamamen sıfırlamıştık, bu faz itibarıyla da 60 ilimiz tamamen yedeksiz bir şekilde neticelenmiş oldu."

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