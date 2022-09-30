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Yeri tespit edilen Cevheri Güven için geri sayım! İşlemler başladı

Sosyal medya üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in Almanya'da yaşadığı adres ortaya çıkarmıştı. Hakkında halan kırmızı bülten çıkarılmayan, 3 yıldır yayınladığı videolarla propaganda yapan Güven için mahkeme harekete geçti.

Kaynak : Sabah
Eklenme : 30 Eylül 2022 08:15
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Yeri tespit edilen Cevheri Güven için geri sayım! İşlemler başladı

Emniyet istihbarat ve MİT'in çalışmalarıyla FETÖ'cü Güven'in Almanya'da yaşadığını tespit edilmesi üzerine Adalet Bakanlığı geçtiğimiz ay Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin almış olduğu tutuklamaya yönelik yakalama kararını Almanya Adli Makamlara gönderdi. Talep yazısında Güven'in Türkiye'ye iade edilmesi istendi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden iki gün önce "tankın eli kulağında" paylaşımı yapan, Deniz Baykal'a kaset kumpasının baş mimarlarından Fetullahçı Terör Örgütünün operasyon maşası sözde gazeteci Cevheri Güven, asılsız ve belgesiz iddialarla yasadışı kaçtığı Almanya'dan Türkiye'ye yönelik karalama kampanyasına devam ediyor. Güven, çektiği ilk kara propaganda videosunu 2019 yılında yayınladı. O günden bu yana tam 250'den fazla video çeken Güven'in videoları, firari FETÖ'cüler ve örgütün haber siteleri tarafından algı operasyonunda kullanıldı. Örgüt üyesi Cevheri Güven hakkında firar ettiği tarihten bu yana ne Kırmızı Bülten çıkartıldı, ne de Adalet Bakanlığı aracılığıyla iadesi istendi.

SABAH'IN OBJEKTİFİNE TAKILDI

Sosyal medya ve Youtube kanalı üzerinden devletin üst düzey bürokratları ve siyasetçilerine yönelik kara propaganda ve dezenformasyon içerikli videolarıyla tanınan FETÖ'nün Goebbels'i olarak bilinen ve örgütün propaganda imamı olan firari Cevheri Güven'in FETÖ'nün sık izlediği bir rotayı izleyerek yasadışı yollarla Yunanistan'ın Selanik kentine, oradan da Almanya'ya kaçtığı biliniyordu. SABAH Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Güven'in Hessen'in Babenhausen bölgesindeki bir adreste olduğunu belirlemesinin ardından kumpas merkezine dönüştürdüğü evin bulunduğu bölgeye gitti. Firari FETÖ'cü Güven, ailesiyle birlikte lüks içinde yaşadığı dubleks bir daireden çıktıktan sonra objektiflere yakalandı.

ALMANYA ADLİ MAKAMLARDAN İADE İSTENDİ

FETÖ'cü Cevheri Güven hakkında önemli bir gelişmeye daha SABAH ulaştı. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı İstihbarat birimleri ile MİT'in ortak çalışmasından firari Güven hakkında Adalet Bakanlığına rapor gönderdi. Adalet Bakanlığına ulaşan rapor 'da firari Güven'in Almanya'da yaşadığını yer verilerek adresi tespiti yer aldı. Adalet Bakanlığı harekete geçerek Ankara 14. Ceza Mahkemesinin almış olduğu tutuklama kararı ile birlikte geçtiğimiz Ağustos ayında Almanya Yetkili Adli Makamlarından FETÖ'cü Cevheri Güven'in Türkiye'ye iadesini talep etti. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklamaya yönelik yakalama kararında Cevheri Güven ile ilgili önemli tespitler yer aldı. Firari Güven'in Fetullahçı Terör Örgütü mensubu olduğu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Cevheri Güven'in FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının birbirleri ile haberleşmekte kullandıkları kriptolu haberleşme programı olan Bylock ve Tango programlarını kullandığı mahkeme kararında yer aldı. Güven'in örgüt yapılanması içerisinde "Bahadır" kod ismini kullandığı ortaya çıktı.

BYLOCK'TA "BUZADAM" RUMUZUNU KULLANMIŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının Cevheri Güven ile ilgili yaptığı çalışmalarda bütün gerçekler bir kez daha ortaya döküldü. Güven'in, Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'da bulunan banka hesabına 2013-2014 yılları arasında 54 bin 654 lira para yatırdığı ortaya çıktı. Örgütü yöneticilerinden Ziya Demirel ile 2013 yılında toplam 4 kez telefon irtibatında bulunduğu belirlendi. Cevheri Güven'in Bylock isimli haberleşme programını kullanması ile ilgili olarak yapılan analizlerde, kullanıcı adının "buzadam", son online tarihinin 2016 olduğu ve yazışma ile mail durumunun aktif olduğu tespiti yer aldı.

KOD ADI "BAHADIR"

Cevheri Güven'in Bylock programında kimi bylock kullanıcıları tarafından "bahad, aaabaho, baho, m-2-bahadir, bahabi, medya bahadir, t.bahadir, BAHA, BAHADIR DM, BAHADIR MEDYA, buzadam Bahadır, Bahadır Med, bsn.bhdr, Bahadır bey, baha medya" gibi isimlerle kaydedildiği ortaya çıktı.

ÖMER ÇETİN
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