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Doğal gaz ve elektrikte ekim tarifesi değişmedi

Doğal gazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin ekim tarifesi sabit kaldı. Elektrikte de tüm abone gruplarının 1 Ekim'den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 08:30
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Doğal gaz ve elektrikte ekim tarifesi değişmedi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ekimde uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 4 bin 80 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğal gaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Elektrikte ekim tarifesi sabit kaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 154,5575 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 231,0380 kuruş oldu.

İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 271,1004 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyatı da 360,9233 kuruş olarak belirlendi.

Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 431,2357 kuruş olması kararlaştırıldı.

Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 405,9469 kuruş olarak belirlendi.

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