Gün sonu döviz kurları
İstanbul serbest piyasada dolar 18,5490 liradan, avro 18,2320 liradan güne başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 18:32
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,5290
|18,5300
|18,5190
|18,5200
|Avro
|18,0400
|18,0410
|18,1590
|18,1600
|Sterlin
|20,2690
|20,3710
|20,6020
|20,7050
|İsviçre Frangı
|18,8290
|18,9230
|18,8390
|18,9330
|ANKARA
|ABD Doları
|18,4990
|18,5790
|18,4890
|18,5690
|Avro
|18,0000
|18,0800
|18,1190
|18,1990
|Sterlin
|20,2090
|20,4190
|20,5420
|20,7520