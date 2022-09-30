Balcalı Hastanesi eski yönetimi devleti 500 milyon lira zarara uğrattı

Çukurova Üniversitesi 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin 492 milyon 461 bin 426 zarar uğrattığı, bunu da 2018-2021, 1 ihale ve 53 doğrudan temin yöntemiyle yaptıkları belirlendi. Sayıştay Denetim Raporunda belirtilen hususların 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre kurumun açık ihale usullerine göre yapması gereken ihaleleri farklı kalemlere bölerek malzemeleri ilan yapmaksızın ve talimat alınmaksızın, stoklanması mümkün olan ve acil durumlara münhasır olmayan tıbbi sarf malzemelerinin doğrudan temin ile alınması yöntemiyle gerçekleştiği denetim raporunda belirtilen kurum zararının bu ve buna benzer sebeplerden kaynaklandığı tespit edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri de bir ihbar üzerine Balcalı Hastanesini takibe başladı. Yapılan takipte Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021 yıllarında, medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihale ile doğrudan satın alımlara fesat karıştırıldığını, kamunu toplam 3 milyon 677 bin lira zarara uğratıldığını tespit etti. Soruşturma doğrultusunda açık yapılması gereken ihalelerin, ilan edilmeden ve talimat alınmaksızın; doğrudan temin ile alınması yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Dosyadaki şüphelilerin hesap hareketlerini de inceleyen ekipler, birbirleri ve şirketler arasında toplam 8 milyon 855 bin lira EFT ve havale hareketi yaşandığını belirledi. Yürütülen soruşturmada savcılık, Balcalı Hastanesi'nin eski başhekimi T.C.İ., eski başhekim yardımcısı K.M.Ö., eski başmüdürü Ali Ö.'nün de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından ekipler, 26 Eylül günü şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili çok sayıda ihale ve doğrudan temin evrakı, 3 kaşe ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında hastane müdürü Ali Ö. ve başhekim yardımcısının da olduğu 8 kişi tutuklandı. 20 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.