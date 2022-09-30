ALES/3 başvuru kılavuzu yayımlandı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/3), 20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacaktır.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 30 Eylül 2022 10:35
Sınava başvurular, 30 Eylül - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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2022-ALES/3: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri