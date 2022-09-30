NATO Komutanları: Marlin'i dört gözle bekliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı (SİDA), Portekiz'deki Troia Yarımadası'nda gerçekleştirilen NATO tatbikatında sahip olduğu teknolojilerle öne çıktı.

Tatbikatta birçok zorlu görevi başarıyla yerine getiren MARLIN, tatbikata katılan farklı ülkelerden askeri yetkililerin de beğenisini kazandı.

NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (MARCOM) David Portal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin hızlı bir gelişme içerisinde olduğunu belirterek, bu durumun deniz kuvvetlerini de etkilediğini söyledi.

İnovasyonun takip edilmesi gereken zorunlu bir adım olduğunu vurgulayan Portal, MARLIN'in, inovasyonun güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Portal, MARLIN'i beğendiğini ve aracın güzel bir tasarıma sahip olduğunu belirterek, "MARLIN, farklı deniz kuvvetlerinin unsurlarıyla birlikte çalışıyor. Hepsinin performansından gayet memnunuz. MARLIN, tam entegrasyonunu dört gözle beklediğimiz ilgi çekici bir deniz platformu." diye konuştu.

- "Çok fonksiyonlu platform olması bakımından etkileyici"

NATO Dynamic Messenger 2022 Tatbikat Harekat Kontrol Koordinatörü Geoff Everts da tatbikatta yer alan sistemlerden etkilendiğini belirterek, bu sistemlerin entegrasyonunun tatbikatın bir önceliği olduğunu ve bu konuda iyi adımlar attıklarını söyledi.

Everts, MARLIN'in su altı harbinin yanı sıra geniş silah ve sensör yetenekleriyle su üstü harbini de destekleyebilen çok fonksiyonlu platform olması bakımından etkileyici olduğunu dile getirdi.

Alman Deniz Kuvvetlerinden Jan Breiholz ise otonom araçların NATO'nun gelişmesinde önemli bir adım olduğunu belirterek, MARLIN'in farklı yetenekleriyle oldukça gelişmiş bir araç olduğunu söyledi.

Tatbikatta olası karşı tehditleri belirlemeyi ve bunlara müdahale etmeyi hedeflediklerini ifade eden Breiholz, MARLIN'in bu hedefe ulaşma konusunda yetenekli olduğunun altını çizdi.