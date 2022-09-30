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Altılı masada ikinci tur 2 Ekim'de başlıyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak ikinci turun ilk toplantısında, aday belirleme yönteminin ele alınması, geçiş sürecinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Ortak cumhurbaşkanı adayının ismi üzerinde durulmasının beklenmediği toplantıda, sığınmacılar, ekonomi ve seçim güvenliği komisyonlarının çalışmaları da değerlendirilecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 11:19
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Altılı masada ikinci tur 2 Ekim'de başlıyor

Altılı masada yer alan siyasi partilerin liderleri, ikinci tur görüşmelerin ilkini 2 Ekim Pazar günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirecek.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilk toplantısını 12 Şubat'ta yapan altılı masa, ikinci tur görüşmelerine pazar günü başlıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan oluşan altılı masa, pazar günü saat 14.00'te CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

Kılıçdaroğlu, altılı masa toplantısı öncesi bu hafta DEVA Partisiyle başladığı liderler turunu dün İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yaptığı ziyaretle tamamladı. Ziyaretlerde hem siyasetin güncel başlıkları hem de ikinci turun ilk buluşmasının gündem maddeleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Pazar günü yapılacak toplantıda cumhurbaşkanı adayının isminin gündeme gelmesi beklenmiyor, ancak aday belirleme yönteminin ele alınabileceği belirtiliyor. Toplantıda, gelecek yıl yapılacak seçimlerin kazanılması halinde ülke yönetiminde gözetilecek temel ilkelerin ele alınması bekleniyor.

- Geçiş sürecinin yol haritası

Gündemdeki bir diğer önemli başlık ise geçiş sürecinin yol haritası. Altı lider, seçim sonrası güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş sürecinin adımlarını masaya yatıracak. Altılı masanın pazar günkü toplantısında geçiş sürecinin yol haritasının netleştirilebileceği, toplantının ardından yapılacak açıklamada, buna ilişkin belirlenen adımların kamuoyuna duyurulabileceği kaydediliyor.

Toplantıda ayrıca sığınmacılar, ekonomi ve seçim güvenliği komisyonlarının çalışmalarında gelinen son durumun da liderler tarafından ele alınması bekleniyor.

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