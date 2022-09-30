Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
BRITA ile ayda 200 TL tasarruf edin!..
Sponsorlu İçerik
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Bakanlık paylaştı: İşte İlk Evim İlk İşyerim projesinden ilk görseller
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
Uzman ve başöğretmenlik sınavına başvurularda sınav merkezi değiştirilebilecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
YÖK, KPSS ön inceleme raporunu bugün görüşecek
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
20 ilde 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı: 233 gözaltı kararı
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Yarın mesaiye başlayacak TBMM'de gündem yoğun
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alınacak
Ticaret Bakanlığı 175 denetmen yardımcısı alınacak
Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz
Yurtta kalan öğrenciye yemek ücretsiz
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Türk lirasına çevrilebilecek
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik: Türk lirasına çevrilebilecek
Bursa Büyükşehir 25 bin TL'lik promosyon teklifini kabul etmedi
Bursa Büyükşehir 25 bin TL'lik promosyon teklifini kabul etmedi
Müdür yardımcısı ile ailesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Müdür yardımcısı ile ailesinin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
Hastane ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet iddiasına 8 tutuklama
Hastane ihalesine fesat karıştırma ve rüşvet iddiasına 8 tutuklama
OECD Direktörü: Eğitimde Türkiye'den öğrenilecek çok şey var
OECD Direktörü: Eğitimde Türkiye'den öğrenilecek çok şey var
Muğla Vali Yardımcısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Muğla Vali Yardımcısı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
S&P, Türkiye'nin büyüme tahminlerini yükseltti
Belediye greve giden işçilerden bazılarını işten çıkardı
Belediye greve giden işçilerden bazılarını işten çıkardı
TOKİ ödemelerinde 'esneklik' var mı?
TOKİ ödemelerinde 'esneklik' var mı?
EPDK'dan yaklaşan kış öncesi kritik hamle
EPDK'dan yaklaşan kış öncesi kritik hamle
TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
TBMM'de yeni yasama yılı 1 Ekim'de başlıyor
İkinci el araç satışında şirketlerin 'Taahhüt' talepleri reddedildi
İkinci el araç satışında şirketlerin 'Taahhüt' talepleri reddedildi
KPSS Önlisans giriş belgeleri yayımlandı
KPSS Önlisans giriş belgeleri yayımlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faizi düşürme' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faizi düşürme' mesajı
AK Parti, EYT'nin de bulunduğu kanun teklifi detaylarını açıkladı
AK Parti, EYT'nin de bulunduğu kanun teklifi detaylarını açıkladı
AK Parti seçim kampanyası için 28 Ekim'de düğmeye basacak
AK Parti seçim kampanyası için 28 Ekim'de düğmeye basacak
Bakan Nebati açıkladı...'Maliye Akademisi' kuruluyor
Bakan Nebati açıkladı...'Maliye Akademisi' kuruluyor
Yargıtaydan hekimlerin 'aydınlatma yükümlülüğü'ne ilişkin karar
Yargıtaydan hekimlerin 'aydınlatma yükümlülüğü'ne ilişkin karar
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 30 Eylül 2022 11:36
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.

Dünyanın salgın ve savaş sonrası dönemin getirdiği yeni döneme uyum sağlamaya çalıştığını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye olarak biz bu sınamaları oldukça uzun bir süredir yaşadığımız için diğer ülkelerin önünden gittiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle iktisat politikaları konusunda ilk dile getirdiğimizde ve uyguladığımızda pek çok çevrenin akıntıya karşı kürek çekme derecesinde garipsediği yaklaşımları vardı. Bun karşılık yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru, geliştirdiğimiz yöntemlerin ne kadar gerçekçi, uygulamalarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu teyit etmiştir. Bizim yaptığımız Amerika'yı yeniden keşfetmek veya gökten zembille yeni bir şey indirmek değildir. Bizim yaptığımız iş dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri, ülkemizin bu tablo içindeki yerini, imkanlarımızı ve zorluklarımızı en doğru şekilde analiz ederek kendimize yeni bir yol çizmek olmuştur. Açıkça itiraf etmek isterim ki ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Uzunca bir süre küresel ekonomik istemin kuralları çerçevesinde yürüttüğümüz ekonomi politikamızı bu tuzaklardan kendimizi kurtarabilmek için ayrıştırdık. Bunu yaparken asla küresel ve mali gerçeklerden, iktisat teorilerinin önümüze serdiği muhteşem birikimden, asırlık zengin tecrübelerden kopmamdık. Hepsinden en süt düzey istifade ederek kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk. Yaptığımız pek çok açıklamada bu yaklaşımın teorik altyapısını ve başarılı örneklerini paylaştık. Hepsinden önemlisi salgınla başlayıp savaş ile gelişen küresel ekonomik kriz karşısında sergilediğimiz dayanıklılık ve gösterdiğimiz atılımlarla doğru bir yolda ilerlediğimiz ispatladık. Biz ne yaptığımızı biliyorduk, niçin yaptığımızı biliyorduk, nereye varacağımızı biliyorduk. Geçen her yılın ve yaşanan her yeni durumun bizi haklı çıkartmış olmasından kendi adımıza memnuniyet duyuyoruz. Ama küresel sıkıntılardan etkilenenler adına da, bunları kendilerine yeterince anlatamadığımız için üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatan Erdoğan "Türkiye 600 yıllık dev bir imparatorluktan yeni bir cumhuriyete geçerken en çok ekonomi politikalarını oluşturmakta zorlanmıştır. Bir asırdır yaşadığımız sorunların ya sebebi ya sonucu hep ekonomiye bağlanmıştır. Hükümete geldiğimizde ülkemizin asırlık demokrasi ve altyapı eksiklerini gidermek için bir kalkınma programı başlattık. Eğitimden sağlığa, güvenlikte adalete, ulaştırmadan enerjiye her alanda ülkemizi baştan sonra adeta yeniden inşa eden adımları attık. Milletimiz bizim bu gayretimizi gördüğü için girdiğimiz her seçimde daha yüksek oy oranı ile bizi destekledi. Demokraside ve kalkınmada temel altyapı ihtiyaçlarını giderdikçe önümüze yeni bir tablo çıktı. Türkiye'nin potansiyeli ve imkanları ile siyasi ve ekonomik olarak dünyada durduğumuz yerine orantılı olmadığını gördük. Bunun için önce 2023 hedeflerimizi açıkladı. Bu program daha çok kalkınma ve özellikle de makro ekonomi alanı ile ilgili hedeflerimizi içeriyordu. Ancak sadece bu adım bile bir anda ülkemize yönelik hiçbir rasyonel gerekçesi, somut temeli, küresel gelişmelerle ilgisi olmayan bir dizi senaryonun önümüze konmasına yol açtı. Bizi siyasi istikrarsızlığa, sosyal kaosa, terör bataklığına, bölgesel krizlerin için sürüklemek gibi niyetlerle kurgulanan senaryoların tek amacı Türkiye'yi demokrasi ve kalkınma rayından çıkartmaktı. Hamdolsun milletimizin desteği ile bu oyunların her birini ayrı ayrı bozduk" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye yönelik senaryoların son hamlesinin "ekonomik yıkım" üzerine kurulduğunu belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünyada herhangi bir savaş çatışma olmadığı halde açıkça ekonomisi mahvedilme tehdidi ile karşı karşıya kalan sanıyorum tek ülke biziz. Yine dünyada uluslararası toplumun resmen terör örgütü olarak kabul ettiği yapıların isim değişikliği hileleri ile kendisine karşı alenen desteklendiği tek ülke biziz. Daha bölgemizdeki insani kriziler tüm yükünü kayda değer destek almada taşıyor oluşumuzu bunun yol açtığı siyasi ekonomik ve sosyal bedelleri saymıyorum. Böyle bir dönemde ülkemiz ekonomisini faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi programımızı oluşturduk. Önce aldığımız tedbirler ve oluşturduğumuz teknik mekanizmalarla ülkemize kurulan tuzakları boşa çıkardık. Ardından ekonomi programımızın odağını yeniden belirledik. Artık bir kalıp haline getirdiğimiz yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme modeli üzerinden Türkiye'de bir ekonomi modelini oluşturduk. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada büyüme oranlarının gerilediği, hatta resesyonun konuşulduğu dönemde ülkemizin rekor büyüme oranları ile yola devam etmesinin gerisinde bir hikaye vardır. Elbette bu süreçte aldığımız yaralar da var. Döviz kuru operasyonlarının yol atçığı sıkıntıları alternatif yöntemlere çözüme kavuşturduk. Dünyadaki gelenekse üretim ve tedarik kanallarında yaşanan bozulmalara karşı güçlü altyapımızla, genç ve zengin insan kaynağımızla, esnek iş yapma modellerimizle öne çıktık. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık ondan sonra da düşürdük. İstihdamımızı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkartırken, aynı zamanda enflasyonun yola açtığı refah kayıplarını telafi edecek her türlü tedbiri de alıyoruz. Sanayi üretimindeki istikrarlı artış, turizmde artan canlanma, ihracattaki yükseliş gibi pek çok veri hedeflerimize ilerlediğimiz gösteriyor. 2011 yılında ilan ettiğimiz ülkemizi dünyanın en büyük on ekonomisi arasına çıkram sözünü yerine getirmeye adım adım yaklaşıyoruz"

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Şentop: TBMM tarihinde ilk kez 6. Yasama Yılı'na başlayacak
Şentop: TBMM tarihinde ilk kez 6. Yasama Yılı'na başlayacak
'Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim'de hizmete açılıyor'
'Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı 2 Ekim'de hizmete açılıyor'
'Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gerekeni yapacağız'
'Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gerekeni yapacağız'
Altılı masada ikinci tur 2 Ekim'de başlıyor
Altılı masada ikinci tur 2 Ekim'de başlıyor
NATO Komutanları: Marlin'i dört gözle bekliyoruz
NATO Komutanları: Marlin'i dört gözle bekliyoruz
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor
AK Parti'nin yarısı değişecek: 90 vekil 3 döneme takılıyor

Bu Habere Tepkiniz

MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

MEB açıkladı, ücretli öğretmenlerin ek ders ücreti ve sigorta prim gün süresi nasıl hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 06.09.2022 tarih ve 56813815 sayılı görüş yazısında ücretli öğretmenlerin yeni yapılan değişikliğe göre ek ders ücret hesaplamaları ve sigorta prim gün süresinin ne şekilde hesaplanacağını açıkladı.
Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Aile hekimi 'istemediği personelin' sözleşmesinin yenilenmesine engel olabilir mi?

Danıştay 2. Dairesi, aile hekiminin yeni dönemde bir sağlık çalışanı ile çalışmak istemediğine ilişkin beyanının dikkate alınarak ilgili personelin sözleşmesinin yenilenmemesi gerektiğine hükmetti. Bu yönde karar veren ilk derece mahkemesi kararı onandı.
İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

İster mezun olun, ister öğrenci YKS ye girmeden bize katılabilirsiniz.

https://www.ataaof.edu.tr
Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İDDK, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davayı sonuçlandırdı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin birçok maddesi için açılan iptal davasında son noktayı koydu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Bylock içeriğinde yer alan bir cümle 'irtibatı' ortaya koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Başkanlığının, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen yargı mensuplarına yönelik temyiz kararlarını incelemeye devam ediyoruz.
Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet'ten promosyon açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu. Promosyon peşin ve tek seferde 1 Kasım 2022 tarihi itibarıyla ödenecek
2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

2011 yılında memur olan kişi, 15 hizmet yılını tamamlarsa emekli olabilir mi?

15 hizmet yılını tamamlayan 5510 kapsamındaki memur yaşını tamamlamak şartıyla emekli olabilir, ancak hizmet tamamlama tarihi emeklilik yaşını belirleyici olmaktadır.
Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Yaş sınırı nedeniyle memur yapılan uzman erbaşların emsal intibakı yapılır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında uzman erbaş olarak görev yapmakta iken, yaş sınırı nedeniyle sözleşmesi sona eren ve Devlet memuru olarak istihdam edilmeye başlayan davacının emsal intibakının yapılması gerektiğine ilişkin ilk derece mahkemesi kararını onadı.
MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

MEB genelge ile adaylık kaldırma sürecindeki durumları tek tek açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 22.09.2022 tarihli, 58539001 sayılı ve 2022/20 nolu "Aday Öğretmenlerin Adaylık Süreci" konulu genelge yayınladı.
KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

KKTC vatandaşı Sağlık Bakanlığında başasistan olabilir mi?

Danıştay 8. Dairesi, KKTC vatandaşı olan ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi kamu görevlisi olarak çalışan davacı tarafından, "başasistanlık" sınavına katılmak için yaptığı başvuruya ilişkin olarak açılan davada kararını verdi.
Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak

Ziraat Katılım Bankası 100 uzman ve 300 servis görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Kurtulmuş'tan asgari ücret zammıyla ilgili milyonları umutlandıran çıkış

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte hükümet cephesinden peş peşe asgari ücret açıklamaları gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı, "Asgari ücrette endişeniz olmasın" sözlerinin ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da "Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim" diye konuştu.
Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 120 uzman ve 30 müfettiş yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 16 Ekim 2022.
Ünlü ismin sitem dolu sözleri şoke etti

Ünlü ismin sitem dolu sözleri şoke etti

Ünlü sunucu Esra Ceyhan'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla çekilmiş olduğu karesini sosyal medya hesabından paylaştı. 16 yaşında gelen kızı Ayşe Ceyhan ile olan paylaşıma yazdığı notla sosyal medyadan annelere ve genç kızlara sitem etti.