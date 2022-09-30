Zeytinde fiyatlar düştü, yağında ikiye katlandı

Mersin'de zeytin üretiminin yüzde 75'i, Türkiye üretiminin ise yüzde 15'inin gerçekleştirildiği Mut ilçesinde 15 milyon zeytin ağacı bulunuyor. İlçede üretilen zeytinyağına 'Mut Zeytinyağı' adıyla 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi. İlçede 10 zeytin salamura işleme tesisi ile 20 zeytinyağı fabrikası faaliyet gösteriyor. Ekim ayının ikinci haftasından itibaren tam hasat dönemine geçilecek bölgede zeytinin fiyatının düşük, yağının ise iki kat fazla olması dikkat çekiyor.

Ege'de zeytinin taban fiyatı 15 lira iken, Mut ilçesinde 4 liradan alınmasına dikkat çeken üreticiler destek istedi. Bir hafta önce zeytin için taban fiyat 6, tavan fiyat 14 lira fiyat veren tüccarlar fiyatı aşağı çekti. Elekten geçen en küçük yağı için alımı yapılan zeytinin kilogramı 4 lira olurken, iri zeytinin fiyatı ise bir anda 13 liraya düştü. Öte yandan 45 ile 60 TL arasında satılan yağın fiyatının ise 100 TL'ye çıktığı kaydedildi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, üreticilerin zeytini bugünlerde toplamamaya gayret göstermesini isteyerek, "Ekim ayının 15'ine kadar zeytinlerimizi toplamayalım. Tüccarlarımızın tamamı gelmiş değil. Çoğunluk gelmedi, yağmur yağmadı. Lütfen zeytini toplamamaya gayret gösterelim" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ise, "İlçemizde 700 bin dekar tarım arazisi mevcut olup, bunun 300 bin dekarı zeytin üretim alanlarımızdır. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 12,5 milyon zeytin ağaç varlığımız var. Kayıtsız zeytin ağaçlarımızla beraber ilçemizde 15 milyon zeytin ağaç varlığımız vardır. Mut ilçemizde zeytincilik yüz yıllar öncesine dayanmaktadır. Mut zeytinimiz ve zeytinyağımızın gerek iklimsel avantajıyla kaliteli natürel üretim avantajıyla yurt içine ve yurt dışına satımı yapılmaktadır. Gerek Fransa'ya, gerek Japonya'ya, gerek Birleşik Arap ülkelerine ilçemizden ihracat yapan firmalar bulunmaktadır. Mut zeytinyağımız sıfır 8'in altında peroksit değeri, 8 ile 9'larda olmasıyla raf ömrünün peroksit avantajıyla daha uzun olmasıyla ve içerdiği sağlık bileşenleri sayesinde natürel organik ve polifon miktarı olarak dünya piyasalarında ön plana çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.